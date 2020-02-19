Путин подталкивает шотландцев к независимости, чтобы привести в замешательство Великобританию

"Немногим более двух лет назад Алекс Салмонд, бывший первый министр Шотландии, объявил, что его приглашают вести передачу на RT, финансируемом Кремлем телеканале, когда-то известным как Russia Today. Реакция его коллег по Шотландской национальной партии (Scottish National Party - SNP), выступающей за независимость, как рассказала The Herald Элин Смит, тогда член Европарламента, а ныне представитель SNP по иностранным делам, была однозначной: "Какого черта он там себе думает?" (...) Колкость Смит была нацелена на то, чтобы отразить любой потенциальный нарратив оппозиции о том, что SNP каким-то образом одобряет действия Салмонда или, что еще хуже, правительство Владимира Путина. Но она также задала тон тому, что стало небольшим, но интригующим фронтом в информационных войнах Европы: доминирующие шотландские националисты против Кремля и его пропагандистской машины, которая проявляет живой интерес к будущим перспективам независимости Шотландии от Соединенного Королевства", - пишет Foreign Policy.

"Россия делала реверансы в сторону SNP и движений за независимость в других местах, включая Каталонию в Испании, поскольку она стремится приравнять их к отколовшимся квазигосударствам в Восточной Украины. В Москве дружественная Кремлю группа провела (...) встречи, куда были приглашены представители квазигосударств в Донецке и Луганске (шотландцев там не было). Путинские политики пытались сравнивать референдум 2014 года, призванный легитимировать военную аннексию Крыма Россией, с голосованием в Шотландии в том же году, когда 55% шотландских избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании", - говорится в статье.

"Приглашение Салмонда на RT произошло после того, как родственная сеть Sputnik открыла свою британскую штаб-квартиру в Эдинбурге, а не в Лондоне. Некоторые сотрудники и многие гости обоих сетей активно поддерживали независимость Шотландии, но не SNP. (...) Шотландские аналитики не уверены, что это "говорит о каких-либо долгосрочных российских целях в этом стратегическом уголке Северной Атлантики. Но они все больше уверены насчет того, о чем это сигнализирует в отношении направления, в котором, по мнению членов SNP, должна двигаться независимая Шотландия - и это совсем не близко к путинской России. В конце концов, SNP может рассказать историю о независимом государстве, которое является интернационалистическим, приверженным как атлантической обороне, так и европейскому проекту", - отмечает автор публикации Дэвид Лиск.

(...)

"Но, по мнению некоторых противников независимости, интерес кремлевских СМИ к Шотландии вызывает в воображении другой взгляд на SNP: то, что она подрывает ключевого западного союзника, Великобританию; что она ослабляет западный альянс; и что партия хочет того, чего хотел бы Путин".

(...)

"Есть две причины, по которым SNP должна враждебно относиться к путинизму. Первая - это инстинктивная солидарность с малыми странами или народами, которых притесняют более крупные, - отмечается в публикации. - Вторая причина более практична. Поддержка независимости растет, и европейские голоса, когда-то враждебные проекту SNP, издают приветственные звуки. В этом месяце бывший президент Европейского совета Дональд Туск заявил BBC, что он чувствовал себя "достаточно шотландцем", предложив беспрепятственное повторное вступление в блок, если Шотландия станет независимой. Это контрастирует с замечаниями, сделанными до голосования 2014 года тогдашним президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу, который сказал, что Шотландии "будет крайне трудно, если не невозможно" вернуться в ЕС".

"SNP необходимо поддерживать это новое настроение на континенте, и если будет складываться впечатление, что она состоит в близких отношениях с Путиным, это будет верным способом испортить атмосферу. Однако антипутинская позиция партии также спровоцировала ответную реакцию. После того, как Стюард Макдональд, член SNP в британском парламенте, подверг критике действия России на востоке Украины, Sputnik высмеял политика SNP, сославшись на московского редактора RT, который предположил, что Макдональда "преследует" призрак Лох-несского чудовища. SNP также обвинила кремлевских интернет-троллей в нападении на Николу Стерджен после того, как она поддержала своих британских коллег в связи с попыткой убийства двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году", - передает издание.

"Существует ли грандиозная кремлевская кампания, направленная против Шотландии или SNP, с поддержкой в социальных сетях основных тезисов новостных сетей? Джоанна Шостек, которая преподает политическую коммуникацию в университете Глазго, в этом не так уж уверена. "У их СМИ в Великобритании есть шотландский оттенок, - полагает она. - Но я не видела убедительных доказательств того, что в Шотландии в больших масштабах разворачивается российская спонсируемая государством активность в социальных сетях".

"Для Шостек кремлевские сообщения в поддержку Шотландии или о ней (...) сводятся к ответной критике, к ответной реакции "зуб за зуб" за критику Путина. "Было бы ошибкой думать, что Россия стратегически умна в своих действиях в международных СМИ, - считает она. - Там не все однородно, и они не всегда получают от этого то, что хотят".

"Это правда, что Россия может быть крайне враждебна по отношению к так называемым сепаратистам за рубежом, опасаясь эффекта домино в движениях за независимость на европейском континенте. Но перспектива отсоединения Шотландии от Британии также содержит множество возможностей из серии "а что, если" - как правило, в отношении Украины. За протестами украинских и западных сторон по поводу крымского референдума последовали новости (...), предполагающие нарушения в шотландском референдуме. (...)", - говорится в публикации.

"Есть те, кто задается вопросом, будет ли в конечном итоге вмешательство Путина полезным для Шотландии. Дэвид Кларк, аналитик по международным вопросам, который был советником бывшего министра иностранных дел Великобритании Робина Кука, считает, что Путин гальванизировал размышления в SNP - которые сместились к формальной поддержке членства в НАТО в 2012 году - о том, какого рода независимой страной должна быть Шотландия".

"Путин, запугивая окружающие его страны, заставил шотландских националистов понять точно, что представляют собой интересы небольшого независимого государства: коллективная оборона, международное право, доступ к рынкам, основанный на правилах", - подчеркнул Кларк.

"Кларк предположил, что даже в 2014 году Путин мог рассматривать шотландскую независимость как возможность, как шанс расколоть НАТО и ЕС. "Брекзит" меняет этот расчет. Шотландская независимость, по его словам, больше не ослабляет Запад; она усиливает его. "Сейчас неясно, была бы вообще полезна для них шотландская независимость, - сказал он. - SNP рассматривает Путина и российский империализм как угрозу".

"В случае выхода из Соединенного Королевства Шотландия внесла бы вклад в европейскую интеграцию и стала бы членом НАТО. Мне совершенно ясно, учитывая сделанные ими заявления, что россияне считают нынешнее руководство SNP угрозой". Значит, Кремль усиливает внутренних критиков SNP, чтобы предотвратить эту угрозу? "Я не знаю, - говорит Макдональд. - Я думаю, что уровень совершенства России может переоцениваться".

"Его главный вывод: дебаты в Шотландии (...) уязвимы для злонамеренных игроков, кем бы они ни были. (...) Более интересный вопрос - это между кем идет битва. Является ли Россия игроком, участвующим в ней? "Да. Считаю ли я, что она находится вне гущи событий? В некотором смысле, да".