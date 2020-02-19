Кровавая расправа, которая пошла не по плану

"Новые сообщения СМИ показывают, как российская спецслужба якобы готовила убийство в Тиргартене", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"У Вадима Красикова были хорошие знакомые в кругах российских спецслужб. Например, Эдуард Бендерский, ветеран спецподразделения "Вымпел" российской службы государственной безопасности ФСБ, глава одноименного благотворительного фонда и нескольких охранных фирм. Они среди прочего охраняют объекты российских нефтяных компаний в Ираке. А перед своей командировкой в Берлин в начале августа киллер Красиков звонил Бендерскому еще чаще, например, после возвращения из Брянска 3 июля, где он получил настоящий паспорт на имя Соколова. Об этом сообщили после совместно проведенного расследования Bellingcat, российский портал The Insider и Der Spiegel", - передает издание.

"23 августа 2019 года Красиков убил в берлинском Тиргартене гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, дважды выстрелив в него из пистолета Glock-26 с глушителем. (...) Федеральная прокуратура предполагает, что к убийству причастны российские органы безопасности". По информации The Insider, Красиков также неоднократно посещал тренировочные центры ФСБ.

"Главный редактор Роман Доброхотов и вовсе предполагает, что Красиков сам является членом "Вымпела". "После первого убийства, совершенного им в 2007 году в маленьком городе Костомукша в Карелии, были арестованы два сообщника, оба служили в "Вымпеле", - сказал Доброхотов в интервью Frankfurter Rundschau. - По его словам, производство по делу было прекращено, также и за убийство в Москве в 2013 году, после которого Красиков оказался в российском розыске, никто не был наказан. "Несмотря на преступления, он оставался на свободе, простого смертного они бы арестовали и отдали под суд", - сказал Доброхотов".

"Россия реагирует молчанием, - отмечает журналист Штефан Шолль. - Впрочем, ветеран "Вымпела" Валерий Попов называет сообщения СМИ "дилетантством и провокацией": по его мнению, если бы "Вымпел" действительно был бы причастен, об этом никто никогда бы не узнал".

"Алексей Куропятник, украинский эксперт по спецслужбам, также сомневается. "Так российские спецслужбы не работают, - говорит он. - Преступник позволил поймать себя сразу же и глупым образом, все доказательства очевидны, никто не прикрывал его операцию".

"То, что российские органы безопасности оказывали поддержку Красикову, представляется достоверным. Но открытым остается вопрос о том, является ли он сотрудником ФСБ или же был "внештатным работником" органов. В пользу этого говорит также и то, что жертвами его первых двух убийств были бизнесмены. В любом случае кровавая работа Красикова в Берлине пошла не по плану. "Наше представление о спецслужбах почти полностью основывается на кино, - говорит Доброхотов, - они кажутся таинственными и всемогущими. На самом деле они тратят огромные суммы на очень сомнительные результаты". В столице Германии при казни старого врага государства они позволили себе некоторые ошибки", - заключает Frankfurter Rundschau.