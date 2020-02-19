Как Путин хочет уберечь Россию от выплаты миллиардов долларов компенсации

"Россия должна выплатить 50 млрд долларов компенсации по делу "Юкоса". Однако в Кремле об этом никто не думает, ведь Путин позаботился о таком заранее", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Дело "Юкоса" не дает покоя Москве даже спустя 17 лет после, пожалуй, крупнейшего финансового скандала в новейшей истории России: во вторник Апелляционный суд Гааги принял решение о выплате Россией компенсации в размере 50 млрд долларов за "незаконную национализацию" нефтяного концерна "Юкос".

"Скандал произошел в первые годы эры Владимира Путина и впервые вызвал большие сомнения в шефе Кремля, которого на Западе сначала посчитали реформатором, - отмечает журналист Андре Баллен. - (...) Через сомнительную подставную фирму государственный концерн "Роснефть" заполучил наследие "Юкоса" за 7 млрд евро, при этом аудиторы инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein тогда оценивали компанию минимум в 15-17 млрд евро. Заместитель руководителя Администрации президента Игорь Сечин, которого считают кукловодом национализации, будучи давним приятелем Путина, является сегодня главой "Роснефти".

Тим Осборн, директор компании GML, консорциума бывших акционеров "Юкоса", прокомментировал решение суда в Гааге следующим образом: "Это победа справедливости. Независимые суды доказали свою беспристрастность и верховенство закона. Грубую клептократию привлекли к ответственности", - передает издание.

"Для России это крайне неприятно. Но независимо от исхода юридической битвы то, что штраф действительно будет выплачен, вызывает большие сомнения. Представитель GML Джонатан Хилл в разговоре с Handelsblatt вел себя оптимистично и заявил, что значение решения состоит в том, что оно "разъясняет, что Россия должна платить", и акционеры намерены приводить решение в исполнение, однако сделать это, по его словам, вероятно, будет сложно".

"В Кремле же не намерены платить ни при каких условиях. В данном случае для Путина это дело принципа. И российский президент уже принял меры предосторожности: в начале года анонсированные им поправки к конституции получили широкую огласку по всему миру. (...) Путин при этом хочет прописать в конституции верховенство российского права над международными договорами и судебными решениями. (...) В политических кругах Москвы украдкой уже говорят, что именно такие решения попадут под действие поправок к конституции как вмешательство во внутренние дела страны. Это, впрочем, следует и из речи самого Путина, по крайней мере в общих чертах, ведь верховенство российской юстиции над международным правосудием он обосновал тем, что Россия может оставаться Россией только как "суверенное государство".

"Таким образом, бывшим акционерам "Юкоса" остается только конфискация российской собственности за границей. Однако это непросто и потребует временных затрат. Ведь Россия, конечно, не раскрывает список своих иностранных активов. К тому же общая стоимость этой недвижимости оценивается только в одну десятую суммы иска. Конечно, иначе выглядит ситуация с посольствами, однако недвижимость, используемая в дипломатических целях, защищена Венской конвенцией", - пишет Handelsblatt.