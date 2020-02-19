Дуэту Павленский -Таддео предъявлены обвинения по делу Гриво

"Российский художник-акционист Петр Павленский, главный фигурант дела Гриво и единственный, кто взял на себя ответственность за его авторство, в настоящее время является участником двух отдельных досудебных производств. В первом из них, открытом после жалобы бывшего кандидата в мэры Парижа, во вторник ему было предъявлено обвинение в "нарушении неприкосновенности частной жизни" и "распространении без разрешения записи, касающейся слов или изображений сексуального характера". 35-летний художник-акционист, помещенный под судебный контроль, оправдал распространение видеоролика интимного характера тем, что он хотел осудить "лицемерие" Бенжамена Гриво, изображавшего из себя добропорядочного отца семейства", - пишет журналист Liberation Эммануэль Фанстен.

"Во вторник днем, после короткого разговора с Павленским в парижском Дворце правосудия адвокат Хуан Бранко, который сам находится под подозрением из-за той неоднозначной роли, которую он сыграл на начальном этапе скандала, сделал краткое заявление перед камерами с тем, чтобы осудить "политический процесс" и нарушения права на защиту, допущенные в отношении Павленского. После бурного обсуждения с советом коллегии адвокатов было решено, что теперь россиянина будет защищать Яссина Бузру, медийная фигура парижской коллегии адвокатов, имеющая опыт в делах, связанных с полицейским насилием", - говорится в статье.

"Художнику, уже осужденному в 2019 году за поджог здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже, теперь грозит два года тюрьмы и штраф в размере 60 тыс. евро. Наказание также грозит его подруге Александре де Таддео. Она являлась адресатом видеороликов, из-за которых была подана жалоба, и ей также предъявлено двойное обвинение по делу Гриво. 29-летняя студентка помещена под судебный контроль, ей запрещено вступать в контакт с Павленским", - отмечает журналист.

"Издание Libération связалось с ее адвокатом Ноэми Саиди-Коттье, которая указывает на то, что во время содержания под стражей молодая женщина "сотрудничала" со следствием, не отступаясь от своей линии защиты: она никому не собиралась устраивать ловушку и никак не способствовала распространению видеороликов, которые она хранила на своем телефоне якобы без какого-либо намерения причинить вред. Александра де Таддео утверждала, что она не испытывала никакой злобы по отношению к Бенжамену Гриво, тем не менее, она продолжала "полностью" поддерживать своего спутника Павленского в его действиях".

"(...) По поводу второго судебного расследования, открытого по обвинению в "насилии с применением оружия, совершенном в пьяном виде и повлекшем за собой нетрудоспособность на срок менее восьми дней", россиянин получил повестку от следственного судьи для допроса в ближайшие дни, после этого будет принято решение по обвинительному акту. А пока Павленский во вторник вечером вышел на свободу, несмотря на то, что сторона обвинения потребовала его помещения под предварительное заключение", - сообщает журналист.

"Вторая часть дела касается событий, которые предположительно произошли в канун Нового года 31 декабря. В тот вечер Хуан Бранко пригласил Павленского и Таддео провести Новый год на квартире его подруги Лолы Х. в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. В тот бурный вечер россиянин якобы ранил двух человек ножом во время ссоры, подробности которой остаются неясными. "На моих клиентов напали, когда они попытались усмирить нестабильного и вооруженного человека", - сказал их адвокат Аарон Басс. (...) Павленский был арестован только через полтора месяца после этих событий, когда он распространил видеоролики и поступила жалоба от Бенжамена Гриво", - подчеркивает автор статьи.

"С тех пор по поводу этой пресловутой вечеринки циркулируют несколько противоречивых версий. Сайту журналистских расследований Mediapart Павленский 14 февраля заявил, что он подрался с "группой провокаторов", утверждая, что он стал жертвой заранее подготовленной комбинации: "Эти люди сотрудничали с полицией и организовали сговор против меня". В своих многочисленных публичных выступлениях Хуан Бранко в значительной степени поддержал этот тезис о кознях, затеянных против его друга: "На Петра Павленского напали десять человек, и он пытался защищаться", - повторил он в понедельник на канале BFM TV. Затем он заговорил более заговорщическим тоном: "Это дело всплыло весьма своевременно, в тот самый момент, когда Павленский стал нападать на того, кто является одним из столпов макронии. Уже сутки спустя для того, чтобы его арестовать, было поднято дело об обычной драке от 31 декабря".