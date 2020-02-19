Рука Путина в штанах Гриво

"После дела Гриво профессиональные кремленологи, путинисты раннего периода, опытные экс-советологи вновь взялись за старую шарманку, исследуя снежный след врага, пришедшего с холодов, дабы посеять смуту в нашей старой доброй демократии", - пишет заместитель главного редактора газеты Marianne Джек Дион.

"(...) Как только началось дело Гриво, известный политический обозреватель Ален Дюамель на телеканале BFMTV выдвинул тезис, из которого следовал вывод: там, где есть хоть какой-то русский, там есть Путин", - передает автор статьи.

"(...) С тех пор началось соревнование в красноречии. Повсюду более или менее убедительным образом объясняется, что парочка Петр Павленский/Александра де Таддео не могла действовать в одиночку, хотя они и получили поддержку непредсказуемого адвоката Хуана Бранко". - указывает журналист.

"(...) В интервью изданию Le Parisien эссеистка Галина Аккерман серьезно заявляет: "Это напоминает мне советские методы. Молодые женщины и мужчины использовались для того, чтобы заманивать политиков в ловушку и получать против них компрометирующие материалы ". И добавляет в категоричной манере: "Путин использовал это несколько раз". Вот так! Нет необходимости в дальнейших поисках. Рука, проскользнувшая в штаны Гриво, принадлежала Путину, поскольку все бывшие сотрудники КГБ с самого раннего возраста обучались этому опасному упражнению", - иронизирует Дион.

"Подведем итоги этого дела. Когда Петр Павленский жил в России, он был известным и признанным антипутинцем. Никто не знает, прибивал ли он свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в надежде свергнуть нового царя, однако никто никогда не представлял его в роли двойного агента, который стал шпионом, состоящим на жалованьи у Москвы", - рассуждает автор публикации. (...)

"Нам хочется думать, что бывшая красная империя имеет армаду шпионов (как и все остальные). Нам хочется думать, что Путин не брезгует никакими средствами (а Трамп поступает иначе?). Нам хочется думать, что он является сторонником коварных поступков (а кто им не является?). Но, прежде всего, заведомо известно, что он не сумасшедший. Поэтому непонятно, как он может быть настолько не в себе, чтобы отпустить во Францию общепризнанного и к тому же неконтролируемого провокатора с тем, чтобы впоследствии использовать его в целях, логика которых непостижима. В любом случае, как и чем скандал с Гриво способен помочь российской дипломатии?" - задается вопросом Дион.

"Некоторые объясняют, что Путин мог захотеть дестабилизировать Эммануэля Макрона. Но, помимо того, что последний достаточно велик, чтобы самому себя дестабилизировать, Россия не заинтересована в ослаблении президента одной из тех немногих стран, которые сделали шаг ему навстречу. По общему признанию, на мюнхенской конференции по безопасности неясно, отчего и почему Эммануэль Макрон снова обвинил Москву в агрессивных намерениях. Но это не может заставить нас забыть о его последних заявлениях в пользу сближения с Россией", - комментирует журналист.

"Словом, если рассмотреть это дело со всех концов, как сказал бы Бенжамен Гриво, русский след, если не доказано иное, начинается и заканчивается Петром Павленским. Все остальное - просто плохая мыльная опера, написанная теми, кто ностальгирует по холодной войне", - пишет Дион.

"Конечно, всегда можно выдвигать наихудшие гипотезы, упоминать о прецедентах (реальных или предполагаемых), вспомнить о российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию (которое скорее превратилось в провал), но сейчас доказательств по поводу российских тайных обходных путей ничуть не больше, чем подозрений по поводу внутреннего заговора в партии "Вперед, Республика!" с тем, чтобы исключить Бенжамена Гриво из предвыборной гонки, которая обещала стать проигранной заранее", - резюмирует Джек Дион.