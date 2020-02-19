"Наш девиз: информация защищает"

"Несмотря на узаконенные репрессии, в России растет протест", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Журналист издания Пауль Тоэцке побеседовал с Григорием Охотиным, журналистом и сооснователем правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Отвечая на вопрос издания о том, изменилось ли в России отношение к государственной власти, Охотин отметил: "Стремительно меняется восприятие репрессий. Несколько лет назад репрессивные меры еще были крайне эффективными. Люди реагировали пассивностью и страхом. Но сегодня они выражают свою позицию в письмах солидарности или на митингах".

"У людей появилось ощущение, что их действия на что-то влияют. Летом прошла огромная репрессивная кампания с рекордным количеством арестов. Но это также был первый случай, когда благодаря общественному давлению было освобождено очень много людей. В настоящий момент даже кажется, что снова на свободе как минимум половина из них", - сказал Охотин.

"До 2011 года репрессии были направлены преимущественно на определенных "врагов", таких как Эдуард Лимонов или Михаил Ходорковский. После этого меры были расширены на все общество. Сегодня политические законы интегрированы в законодательство, чтобы ограничить гражданскую активность: репрессии узаконены", - подчеркнул собеседник издания.

Одной из причин того, почему сегодня люди, несмотря на все более строгие ограничения, испытывают меньше страха, Охотин считает повышение уровня информированности о репрессиях: "Информирование о репрессиях растет быстрее, чем сами репрессии. (...) Пару лет назад большая часть общества думала, что репрессии не будут направлены против них. Теперь они знают: завтра это может коснуться и меня".

"У нас есть информационное агентство, которое регистрирует случаи политических репрессий с помощью круглосуточной горячей линии и бота в Telegram. (...) У нас есть адвокаты, которые оказывают бесплатную правовую помощь. Нашим новейшим продуктом является инструмент, который упрощает подачу жалобы в Европейский суд по правам человека. Третья сфера - это анализ данных по темам свободы собраний и гражданских прав. (...) Наш девиз: информация защищает", - отметил Охотин.

"В разработке технологий всегда происходит соперничество между теми, кто борется за расширение свободы, и теми, кто хотят ее ограничить. Но сила всегда будет на стороне тех, кто выступает за свободу, - прокомментировал Охотин работу Кремля над созданием так называемого "Рунета". - При этом речь идет не о деньгах, а о разуме, и люди, выступающие за свободу, как правило, более разумные. Российские власти пытались запретить Telegram, потому что основатель Telegram Павел Дуров отказался раскрывать данные пользователей российской спецслужбе ФСБ. (...) Благодаря огромной волне поддержки из IT-отрасли запрет потерпел неудачу. Российский интернет основывается на свободе и международном общении. Его развитие продвигали частные лица, не как в Китае, где государство изначально имело контроль".

Говоря о подписанном в декабре 2019 года законе об иностранных агентах и его влиянии на свободу слова в интернете, Охотин отметил: "Политические репрессии работают следующим образом: меньшинство действительно подавляется, а массы меняют свое поведение. Например, когда был принят первый закон об иностранных агентах, некоторые НПО перестали принимать деньги из-за границы и публиковать информацию. Теперь вполне возможно, что люди будут хорошо продумывать то, что они пишут в Facebook".