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19 февраля 2021 г.
19 февраля 2021 г.

Фридрих Шмидт | Frankfurter Allgemeine

Почему Кремль не пойдет на уступки

"Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна освободить Алексея Навального. Но вместо того, чтобы исполнять это решение, режим вооружается риторикой против оппозиционера и заграницы", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для многочисленных российских жертв нарушений прав человека, таких как пытки, несоблюдение процессуальных норм и свободы собраний, ЕСПЧ является единственной надеждой на возмещение ущерба и справедливость. Из России, бесспорно, поступает наибольшее число дел. В 2018 году немецкий эксперт по международному праву (и славист) Ангелика Нуссбергер, занимавшая должность вице-председателя ЕСПЧ, сказала, что Россия "почти всегда, но с исключениями" выполняет обязательства, вытекающие из европейской Конвенции о защите прав человека, ратифицированной ею в 1998 году".

"Исключения, когда Москва не исполняет решений, касаются болезненных тем, таких как события в Чеченской республике, разгром нефтяного концерна "Юкос" - и обращение с Навальным", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"Обвинительные приговоры Навальному, которые были признаны ЕСПЧ произвольными и необоснованными, продолжают действовать в той или иной форме, - указывает издание. - (...) Потому что эти приговоры предназначены для того, чтобы отстранить Навального от "легальной" политической жизни; так, их упоминание предотвратило выдвижение его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. А от зрителей российского государственного телевидения и вовсе скрывается, что ЕСПЧ (и не только он) принял решение в пользу Навального".

"В настоящий момент аппарат власти и СМИ прилагает все усилия для того, чтобы очернить Навального, за освобождение которого недавно вышли на улицу десятки тысяч людей, как предателя, подстрекателя, националиста и слугу Запада. Для этого предназначен и новый уголовный процесс о "клевете на ветерана", по которому в субботу Навального, вероятно, приговорят к выплате большого денежного штрафа. В тот же день будет рассмотрена апелляция на приговор Навального к тюремному заключению, здесь решение также предсказуемо", - говорится в статье.

"Таким образом, в обращении президента Владимира Путина с его главным оппонентом не стоит ждать того, что он пойдет на уступки и согласится с требованием Страсбурга. Вместо этого политперсонал Путина пронзительным тоном представляет разные вариации формулы "вмешательство во внутренние дела", хотя задача ЕСПЧ состоит в том, чтобы следить за соблюдением Конвенции о защите прав человека членами Совета Европы", - указывает Шмидт.

"Проблема выходит за рамки дела Навального: с 2015 года Россия систематически ставит под вопрос соблюдение ею международного права и решений международных судов. Сначала решением Конституционного суда Путина был утвержден приоритет Конституции РФ над нормами международного права. Затем последовал соответствующий закон и даже принятая в прошлом году поправка к Конституции 1993 года".

"В статье 79 теперь говорится, что решения "межгосударственных органов", противоречащие российской Конституции, не подлежат исполнению. И это при том, что статья 15 Конституции по-прежнему предусматривает, что "принципы и нормы международного права" являются частью правовой системы России и в случае конфликта имеют приоритет".

"Конфликты между национальным и международным правом происходят и в других странах-участницах Совета Европы. Однако демонстративно отворачивается от ЕСПЧ только Россия, - подчеркивает издание. - Это противоречит Конвенции о защите прав человека и Венской конвенции о праве международных договоров".

"Пресс-секретарь Путина указал, что Россия не ищет конфронтации с Советом Европы - контролирующим исполнение решений ЕСПЧ - и не собирается выходить из него. Если Россия и выйдет из Совета Европы, то для того, чтобы не оказаться виноватой. Так представители режима вроде депутата Госдумы Петра Толстого готовят общественность к тому, что из-за дела Навального российское членство в Совете Европы может быть приостановлено. Толстой заявил: "Мы к этому готовы", - передает Frankfurter Allgemeine.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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