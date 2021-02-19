Обескровленный Иран усиливает давление на США по ядерной сделке

"Тегеран держит в напряжении президента США Байдена, учащая нарушения ядерной сделки 2015 года, чтобы укрепить свои позиции на переговорах о возвращении к этому соглашению", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Тегеране Жорж Мальбрюно.

"В ресторане Али Хапо, где молодой гид Бабак привык идеализировать Иран в глазах иностранных туристов, ему не удается забыть о реальности. "Я задумываюсь о том, что у меня почти не осталось друзей в Тегеране. Один уехал в Лондон, двое - в Австралию, а другие - в Канаду, куда все хотят эмигрировать". Немцы, итальянцы и французы покинули Исфахан, королевские гробницы Персеполиса и зороастрийские храмы Йезда. Стратегия "максимального давления", наложенная Дональдом Трампом на Иран с 2018 года после выхода из международного соглашения по ядерной программе 2015 года, поставила на колени туризм и, помимо этого, значительную часть экономики, - указывает автор репортажа. "Происходит утечка мозгов и богатых людей", - с сожалением говорит Бабак. В прошлом году Иран покинули около 3 тыс. врачей. "Иранцы любят свою страну, они патриоты, - настаивает он, пробуя свое дизи, традиционное тушеное мясо, - но они чувствуют, что зашли в тупик и у них нет никаких перспектив на будущее, особенно для детей".

"Санкции, которые привели к обвалу местной валюты - риала - не единственное, что вызывает утечку мозгов, - считает журналист. - Некоторые иранские женщины больше не готовы терпеть свое обесценивание. "На меня давит моя девушка, - признается Ахмад. Она мне сказала: "Хватит, поехали в Канаду". Я ее понимаю, она хочет жить, она устала от того, что ее воспринимают как объект, когда женщине даже не пожимают руку! Но Канада меня не интересует. А потом, если мы уедем, то кто станет менять эту страну? Наше место здесь. Может, я поеду за ней на какое-то время, чтобы получить паспорт, но потом вернусь".

"В последние недели Иран, который в глубине души приветствовал победу Джо Байдена, усилил давление, он стал вновь обогащать уран и изготавливать металлический уран, тем самым учащая нарушения ядерной сделки 2015 года. Цель: укрепить свою позицию на переговорах по возвращению этой договоренности. Но предварительно и Тегеран, и Вашингтон требуют, чтобы первый шаг сделал другой. Опасный тупик, выйти из которого стремится дипломатия", - указывает Мальбрюно.

"Очередная иранская угроза объявлена на 21 февраля: если Соединенные Штаты не вернутся к ядерной сделке, то Иран сократит визиты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои объекты. В субботу руководитель МАГАТЭ будет в Тегеране, чтобы попытаться спасти соглашение 2015 года. Умеренный президент Хасан Рухани находится под давлением занимающих непримиримую позицию "ястребов", имеющих большинство в парламенте, которые вынудили его в воскресенье прекратить доступ наблюдателей на свои ядерные объекты", - пишет Le Figaro.

"Переговоры возобновятся, - хочет верить близкий к президенту Рухани экономист Саид Лейлаз. - У обеих сторон нет выбора. Соединенные Штаты осознали, что они не могут нас свергнуть, а Иран понял, что санкции для нас очень болезненны. Конечно, угроза от 21 февраля серьезная, но муллы - люди гибкие. Если они получат правильные сигналы от Соединенных Штатов, например, об отмене некоторых гуманитарных санкций, то они могут в конечном итоге отправить свой обогащенный уран в Россию".

"Ни в коем случае", - отвечает сидящий в своем офисе на юге Тегерана Хусейн Шариатмадари, очень консервативный главный редактор газеты "Кайхан", близкий к верховному лидеру Али Хаменеи, которому принадлежат основные полномочия в Иране. Как он уверяет, "никаких переговоров с американцами не будет. Мы все еще ищем способы нейтрализовать санкции".

"В его офисе висит портрет убитого год назад в Багдаде по приказу Дональда Трампа генерала Касема Сулеймани, звезды Стражей исламской революции, ответственных за защиту режима. "Соединенные Штаты требуют от нас проведения переговоров, чтобы противостоять нашему присутствию на Ближнем Востоке и ограничить число наших ракет, - утверждает Шариатмадари. - Это не переговоры, а предлог для того, чтобы нас ослабить. Более того, наш верховный лидер правильно сказал: прежде чем начать переговоры, Соединенные Штаты должны снять все санкции, которые нас затрагивают", то есть не только те, которые касаются ядерной энергетики, но и те, которые находятся в досье, связанном с нарушениями прав человека. Видимо, это невыполнимое пожелание, поскольку Вашингтон не готов заходить так далеко", - анализирует спецкор.

"За четыре месяца до президентских выборов в Иране отмена санкций превратилась в электоральную ставку. Популярным станет тот президент, который сумеет этого достичь. Но по мере приближения этого срока "ястребы" задают тон, - поясняет Мальбрюно. "Спецслужбы Стражей исламской революции направили своих людей в министерства и администрации для проведения масштабной всеобщей проверки, - признается один источник в Тегеране. - Они ищут десятки миллиардов долларов, которые якобы исчезли, таким способом можно выявить, кто обогатился в последние годы, и составить досье на всех", - расшифровывает этот знаток пружин иранского государства, где процветает коррупция.

"(..) В постоянно ухудшающейся обстановке недавние заявления Эммануэля Макрона, призывающего к тому, чтобы в будущей ядерной сделке приняли участие Саудовская Аравия и Израиль, подверглись широкому осуждению в Иране. В последние годы отношения между Парижем и Тегераном ухудшились из-за содержания под домашним арестом в Тегеране после двухлетнего заключения франко-иранской исследовательницы Фарибы Адельхах, а также в последнее время из-за карикатур на пророка Мухаммеда и казни в Тегеране Рухоллы Зама, иранского политического беженца, который покинул Францию при загадочных обстоятельствах", - говорится в публикации.

"Мы разочарованы позицией Макрона, - сказал уже упомянутый чиновник. - Ему удалось наладить хорошие отношения с Рухани, но в этом мы его не понимаем. Макрон стремился сыграть роль посредника между нами и Трампом, но он не добьется успеха, приняв сторону Аравии", - сказал он.

"(...) Я убежден, что Джо Байден воспользуется своим шансом, но готовы ли иранцы?" - задается вопросом один европейский дипломат. "Иран не заинтересован в ядерной сделке. Его интересует только возможность экспортировать нефть и получить доступ к финансовой системе. А что они готовы дать? Я пока не вижу, чтобы они придерживались такой логики", - добавляет он.

"(...) В окружении президента Рухани и его министра иностранных дел Джавада Зарифа сторонники ядерной сделки уповают на то, чтобы Соединенные Штаты начали переговоры именно с ними. Иначе с "ястребами" это может оказаться напрасный труд, особенно если один из них победит на президентских выборах, - уточняет Мальбрюно. "Я не уверен, что американцы окажутся восприимчивыми к подобным аргументам", - предупреждает европейский дипломат.

"Большинство молодых людей в университетах в отчаянии, - говорит Маджид Вахид, профессор политологии Тегеранского университета. - Они возлагали большие надежды на реформистское течение, которое было подавлено".

"(...) Снова бежать, чтобы все забыть... Загнанная в тупик "молодежь берет пример с писателей, которые во времена шаха уже сделали выбор в пользу изгнания, таких как Эбрахим Голестан и Садех Хедаят", - отмечает профессор Маджид Вахид. Но как долго разочарованный народ Исламской Республики сможет безропотно покоряться? Как долго правительство будет сопротивляться внешнему давлению, несмотря на то, что его казна почти пуста? В этой стране наружность обманчива, зачастую она напоминает персидскую живопись с ее оттенками и полутонами", - комментирует Мальбрюно.

"(...) Торгующий на золотом базаре на юге столицы Мохсен выглядит мрачно. "У людей закончились деньги, а тут еще и пандемия, - говорит он, опираясь на свой прилавок и ожидая покупателей. - Три года назад у нас было так много людей, что у меня было десять продавцов внутри и один снаружи, чтобы пропускать желающих войти. Теперь нас двое!"

"(...) В торговых центрах, куда по пятницам молодые пары приходят за покупками, международные бренды часто заменяются местными. "Мы только что выпустили 400 продуктов, которые больше не продаются под брендом L'Oréal, - объясняет Мехди Миремади, бывший агент французской компании в Иране. - В Иране покончили с L'Oréal! Мы также производим много дезинфицирующего геля против Covid. Все довольны, это очень хорошо продается. Спасибо, L?Oréal, спасибо, Запад! Но как жаль, - все же грустит руководитель франко-иранской торговой палаты, - что L?Oréal не захотела инвестировать в Иран, опасаясь подвергнуться ответным американским мерам".

"А как насчет репрессий? - задумывается автор статьи. - Доктор Али Эмамголипур принимает в своем стоматологическом кабинете в Валенджаке, в престижном районе к северу от Тегерана, в двух шагах от дома президента Хасана Рухани, он не испытывает трудностей для ввоза продукции из Соединенных Штатов, где он учился. "В основном это современные компоненты для укрепления зубной эмали, - говорит он, показывая их на своей витрине. - Я звоню своим американским поставщикам, они без проблем присылают мне то, что я прошу, но это не проходит через таможню".

"(...) Туристический гид Бабак, потягивая горячий чай, в конце концов разоткровенничался. "Конечно, нам все это надоело, режим во многих областях действует вопреки здравому смыслу, но какова альтернатива? На кого его заменить? Альтернативы нет, разве что Стражи исламской революции. К тому же, мы видим, что произошло вокруг нас в Сирии и Ираке, где царит хаос. Что касается иностранного вторжения или удара, то надо приготовиться к тому, что это будет иметь обратный эффект. Иранцы снова сплотятся вокруг власти. Вот почему мы все хотим, чтобы Иран и США вернулись на путь диалога".