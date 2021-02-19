"Пляж, мохито и вакцины": многообещающий рынок вакцинного туризма

"(...) В ближайшие месяцы немало поклонников способен привлечь новый вид отдыха "все включено": комбинация "вакцина против коронавируса + пляжный шезлонг". В то время, как в большинстве стран мира дозы нормируются, некоторые государства намерены использовать свои резервы, предлагая состоятельным иностранцам пройти вакцинацию во время путешествий", - пишет журналистка Le Figaro Колин Рено.

"Все началось в начале декабря, когда индийские туристические агентства заявили, что они изобрели концепцию "вакцинного туризма". Такие компании, как Zenith Holiday в Калькутте или GEM Tours&Travels в Мумбаи, представили для индийской элиты расценки на проживание по системе "все включено". За сумму, эквивалентную примерно 1500 евро на человека, агентства предлагали путешественникам перелет в Нью-Йорк или Лондон, проживание в отеле "до тех пор, пока" этого требует карантин, причем возможна небольшая поездка на три или четыре ночи, чтобы открыть для себя "город и его культурную жизнь", - говорится в статье.

"Массовая вакцинация в Индии началась в начале январе, и эти агентства обещают, что такие поездки обеспечат доступ к дозам Pfizer - BioNTech. По их словам, такие предложения могут действовать в Великобритании с марта, когда откроется вакцинация для иностранцев. Тем временем, агентства заявляют, что они разрабатывают предложения по аналогичному пребыванию в России, чтобы получить вакцину "Спутник-V", - указывает журналистка.

"Такая концепция нашла отклик у Кубы, которая изо всех сил пытается вернуть своих иностранных туристов, несмотря на то, что на острове наблюдается высокий уровень заражений. "Пляж, Карибское море, мохито и вакцина: все в одном месте" - обещают власти в рекламном ролике, транслируемом на телеканале Telesur. "А вы что об этом думаете? Поедете на Кубу вакцинироваться?" - настаивают создатели видеоролика. К тому же, это благоприятный момент для продвижения национальной вакцины Soberana 2, которая в этом месяце вступает в третью фазу испытаний", - пишет Le Figaro.

"(...) В Дубае правительство недавно сделало косвенный намек "цифровым кочевникам". На своем сайте эмират продвигает "годовую виртуальную рабочую программу", которая позволяет молодым иностранцам "жить и работать удаленно рядом с пляжем". "Дополнительным преимуществом программы является то, что все жители ОАЭ получают бесплатные вакцины против Covid-19", - поясняет сайт.

"(...) Флорида, где всегда светит солнце, в последние недели превратилась в любопытный центр вакцинации, приветствуя на своей территории иностранцев, имеющих право на прививку. (...) Другими словами, там в приоритетном порядке распределяются вакцины для всех лиц старше 65 лет. Поэтому во Флориду стали стекаться пожилые люди со всего мира, в частности, бразильские и аргентинские туристы, - сообщает автор публикации. "Мы получаем запросы от клиентов, готовых вылететь во Флориду, если им гарантированно назначена встреча, а затем вернуться домой в тот же день", - объяснила в середине января вице-президент частной авиакомпании, базирующейся в Торонто, Канада, в издании The Wall Street Journal. Раздраженное этой новой модой правительство Флориды в конце января приняло жесткие меры, выставив в качестве условия для вакцинации проживание во Флориде не менее трех месяцев в году. Однако, по данным The Guardian, 50 тыс. туристов уже воспользовались такими вакцинными каникулами".

"И наоборот, туристические агентства во Флориде предлагают своим 40-летним и 50-летним жителям вакцинное пребывание под солнцем Ближнего Востока. Как сообщает местный канал Fox 35, агентство Memories Forever Travel Group предлагает двухмесячное пребывание в Израиле за 2000 евро, включая билет на самолет, аренду дома и вакцинацию. Тем не менее, оно напоминает, что такое предложение предназначено только для граждан Израиля, проживающих за границей. С другой стороны, оно предлагает трехнедельные вакцинные поездки в Дубай за 1500 евро", - резюмирует издание.