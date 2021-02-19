Как далеко может зайти растущее взаимопонимание между Марокко и Россией?

"С 2016 года отношения между Москвой и Рабатом стремительно развиваются, несмотря на политические разногласия", - пишет Slate.fr.

"После военной интервенции в Крыму в 2014 году Россия попала под санкции западных стран. После этого она стремилась восстановить или укрепить свои отношения на африканском континенте, в частности, делая ставку на страны, которые уже были связаны с СССР", - отмечает автор статьи Сара Саиди.

"Под воздействием западных санкций Россия пытается вернуть себе влияние, которое она имела в Африке до 1989 года, когда гласность и перестройка разрушили бывший Советский Союз, - объясняет полковник Хуан А. Мора Тебас, аналитик Испанского института стратегических исследований (IEEE), в своей статье 2019 года о возвращении России в африканскую "большую игру". - Африка стала трансцедентальным элементом внешней политики Москвы, поскольку она необходима для достижения цели России - играть роль глобального актора, принадлежащего к рангу великой державы".

" А значит, развитие отношений между Рабатом и Москвой, особенно в сферах сельского хозяйства, рыболовства и борьбы с терроризмом, вписывается в логику геополитической экспансии России в Африке, хотя Марокко, близкое к Западу, не относится к числу тех стран, которые находятся под влиянием России. Так, в марте 2016 года Путин принял в Москве короля Мухаммеда VI".

"(...) В ответ на экономические санкции Запада против Москвы Владимир Путин в 2014 году ввел полное эмбарго на длинный список продуктов питания. Шерифское королевство извлекло выгоду из российских контрсанкций, став одним из источников снабжения", - говорится в статье.

"Объем двусторонней торговли уже нельзя назвать незначительным, поскольку в 2018 году он достиг 1,47 млрд долларов", - объясняет Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" в статье в издании Le Monde diplomatique. Обе страны также стремятся расширить свои отношения в сфере туризма. По данным российского информационного агентства РИА Новости, в 2018 году количество российских туристов в Марокко увеличилось на 10% по сравнению с 2017 годом", - отмечает журналистка.

"Хуан А. Мора Тебас утверждает, что для того, чтобы противостоять риску изоляции, Россия стремилась создать новые возможности в Африке, в то время как Запад вел себя там более сдержанно. "Россия пытается захватить большую часть рынка пшеницы на континенте, особенно в Алжире, Марокко и Ливии. Фактически, это уже крупнейший поставщик пшеницы в Египет ", - поясняет аналитик.

"(...) Параллельно с 2016 года развивается сотрудничество Рабата и Москвы в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, несмотря на разногласия между двумя странами из-за конфликта в Сирии, - говорится в публикации. "Есть франко-бельго-марокканцы, члены магрибской и чеченской диаспоры, которые уехали [воевать] в Сирию. Следовательно, сотрудничество находится в области разведки. Терроризм не имеет запаха, марокканцы, алжирцы, израильтяне сотрудничают в этих сферах, поскольку этого требуют обстоятельства", - объясняет Пьер Вермерен, профессор современной истории Парижского университета 1 Пантеон-Сорбонна и специалист по Магрибу.

"(...) По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), "в период с 2014 по 2018 год на Россию приходилось 49% общего экспорта вооружений в Северную Африку. "Именно в области безопасности Россия утверждается как важный игрок на континенте. С формулой "экспорт оружия, а также образование и подготовка кадров" найдена настоящая коммерческая ниша России в Африке", - подтверждает Хуан А. Мора Тебас.

"По мнению Пьера Вермерена, сближение Москвы и Рабата является прежде всего политической стратегией. Фактически развивая отношения с Россией, Марокко "отнимает у Алжира монополию на отношения с Россией". Алжир считается противником шерифского королевства, в частности, из-за его поддержки Западной Сахары. Более того, Алжир продолжает закупать оружие у русских, в то время как Марокко имеет арсенал западного оружия, закупленного у США или Франции: "Пока Соединенные Штаты сближались с Алжиром [...], Россия становилась все ближе к Марокко, таким образом, баланс в Магрибе восстанавливается", - утверждает Пьер Вермерен.

"Эта игра влияния поднимает вопрос о Западной Сахаре, предмете тонких разногласий между Марокко и Россией. По данным ООН, эта неавтономная территория на 80% де-факто контролируется Марокко, которое считает ее своими южными провинциями. (...) Однако по мнению России, политическое решение конфликта в Западной Сахаре должно осуществляться на основе резолюций Совета Безопасности ООН", - указывает журналистка.

"(...) Россия также осудила решение США признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой после нормализации отношений между Марокко и Израилем", - говорится далее.

" (...) По словам Хуана А. Мора Тебаса, стратегический интерес для россиян будет представлять. порт Дахла. Так, Москва может "спроецировать себя в сторону Атлантического океана, Западной Африки и Южной Америки, но также частично нейтрализовать влияние Китая в регионе (порт Нуакшот в Мавритании) и усилить свое присутствие своих рыболовных судов на богатом берегу Сахары", - уточняет Хуан. А. Мора Тебас, который считает признание Соединенными Штатами "марокканства" Западной Сахары и объявление о создании американского консульства в Дахле является "американским упреждающим маневром", призванным заблокировать развитие российского влияния в данном регионе.

"Таким образом, развитие отношений между Марокко и Россией является частью более глобальной стратегии, которая заключается в получении доступа к Атлантике посредством портов или военно-морских баз, а также в пересмотре баланса между различными западными державами в Африке - западными, китайской и российской. Все это следует рассматривать в контексте кризиса в Западной Сахаре. Эта игра в шахматы со множеством партий еще далека от завершения", - резюмирует Сара Саиди.