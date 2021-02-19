От чего умирают больные Covid-19

"Судмедэксперты из Гамбурга провели вскрытие тел более 600 людей, умерших от Covid-19, чтобы понять течение болезни и причины смерти. Они выяснили, от чего умирают люди с тяжелым течением болезни и что в некоторых случаях может предотвратить смерть", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Большинство пациентов с Covid-19, у которых заболевания протекает в тяжелой форме, умирают от вирусной инфекции из-за уже имеющихся у них заболеваний и в связи с преклонным возрастом. Такой вывод был сделан в анализе Института судебной медицины при Университетской клинике Гамбург-Эппендорф (UKE). Для него медики провели в прошлом году 735 вскрытий. Из них 618 человек умерли от Covid-19. У 7% смерть была вызвана другими причинами".

"У 88% умерших от Covid-19 было как минимум 3-4 уже имевшихся заболевания, подавляющему большинству умерших было больше 76 лет. Также уже было проведено вскрытие умерших, у которых были обнаружены новые мутации Covid-19, сообщают исследователи из UKE. Впрочем, причины их смерти были такими же, как в случае с обычным вариантом вируса", - отмечает издание.

"У судмедэкспертов есть и хорошая новость: заметно сократилось количество людей с Covid-19, умерших от эмболии легочной артерии. "Среди первых ста умерших весной прошлого года более половины скончались от эмболии легочной артерии", - сообщил в ответ на запрос Der Spiegel судмедэксперт Беньямин Ондрушка. По его словам, сегодня число таких смертей заметно уменьшилось".

"Повысить шансы тяжело больных пациентов с Covid-19 могут антикоагулянты. Это, по словам Ондрушки, подтвердило и вскрытие более 600 тел умерших. Антикоагулянты, называемые также противосвертывающими препаратами, уменьшают вероятность возникновения тромбозов и эмболии легочной артерии, - поясняет издание. - Как показало обследование умерших, благодаря антикоагулянтам их жизнь удалось продлить, но спасти пациентов было не всегда возможно".

"Антикоагулянты помогают, но предотвратить смертельную эмболию легочной артерии они могут не всегда", - отмечает автор исследования Ондрушка".

"Большинство коронавирусных пациентов с тяжелой формой болезни наряду с эмболией легочной артерии умирают также от полиорганной недостаточности или сепсиса. Зачастую эти причины смерти провоцируются имеющимися заболеваниями. (...) Люди с тяжелой формой заболевания чаще всего страдали гипертонией, почечной недостаточностью, диабетом, опухолями или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Лишь у 1% умерших не было хронических заболеваний - здесь необходимо более тщательно изучить причины их смерти", - говорится в статье.

"Зачастую болезнь осложняется и неправильным образом жизни, - указывает Der Spiegel. - У 20% умерших был нездоровый лишний вес. "Лишний вес является решающим фактором в сложном течении болезни", - говорит Ондрушка".

"Самому молодому умершему от коронавируса пациенту, вскрытие тела которого произвели медики, было 29 лет, самому пожилому - 100 лет. (...) Статистически умершие мужчины были несколько моложе женщин, мужчин умерло больше", - передает издание.

"Несмотря на интенсивные исследования, против Covid-19 по-прежнему есть слишком мало эффективных медикаментов, указывает Штефан Клуге, руководитель отделения интенсивной медицины в клинике. "Дексаметазон - единственный медикамент, который, как доказано, снижает смертность", - говорит он".