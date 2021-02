19 февраля 2021 г. Рис Блейкли | The Times Геомагнитная катастрофа, которая стерла с лица Земли неандертальцев, может произойти вновь "К самому концу Каменного века мир достиг переломного момента. В Европе исчезли наши ближайшие эволюционные собратья, неандертальцы, а в Австралии - все животные крупнее кенгуру. Наш же вид продемонстрировал творческий взрыв наскального искусства. Согласно новому исследованию, все это может быть связано с одним событием - внезапным коллапсом магнитного поля Земли, сделавшим планету уязвимой для стремительной волны космического излучения", - пишет The Times. "Исследование, опубликованное в журнале Science, указывает на то, что это может случиться вновь. В рамках исследования ученые рассмотрели самое последнее изменение нашего магнитного поля, которое окружает мир как невидимый воздушный шар, защищая нас от шквала смертоносных частиц, испускаемых Солнцем. Около 42 тыс. лет назад полюса сместились, и магнитный северный полюс стал по существу южным. Магнитное поле, создаваемое перемещением расплавленного металла во внешнем ядре Земли, ослабло до 6% от своей обычной мощности. Солнце начало излучать интенсивные вспышки радиации", - говорится в статье. "Земля оказалась открыта для неистовства этих космических ветров. Озоновый слой был разрушен, свирепствовали тропические электрические бури, несдерживаемые солнечные ветры генерировали впечатляющие полярные сияния на большей части планеты. На фоне резкого изменения погодных условий начали нарастать ледяные покровы и ледники. "Это было невероятно страшное время", - замечает Крис Терни, профессор по вопросам климатических изменений в Университете Нового Южного Уэльса. Смена полюсов, известная как событие Лашамп, была открыта в 1960-х годах, напоминает газета. (...) Но магнитное поле начало ослабевать за сотни лет до того, как полюса поменялись местами. Ученые назвали этот переходный геомагнитный период событием Адамса в честь писателя Дугласа Адамса, автора " Автостопом по галактике" (...). По их словам, событие Адамса объясняет исчезновение "мегафауны" в Австралии, где раньше обитали сумчатые размером с бегемота. "Как полагают исследователи, увеличение количества молний спровоцировало волны лесных пожаров. Примерно в это же время вымирают неандертальцы. Подразумевается, что люди смогли адаптироваться к разрушенной планете. Ученые также считают, что событие Адамса объясняет взрыв пещерного искусства. По их мнению, наши предки укрывались в пещерах, чтобы избежать мощного ультрафиолетового излучения. Красная охра, используемая для раскрашивания лиц, оказалась хорошим солнцезащитным кремом. "Влияние этого события. . . могло сыграть решающую роль в нашей эволюционной истории", - предполагает Кристофер Фогуилл, профессор гляциологии (изучение свойств снега и льда - Прим. ред и палеоклиматологии в Кильском университете и соавтор исследования". (...) "Теперь ученые задаются вопросом, может ли история повториться - может ли северный магнитный полюс переместиться из Канады. "Мы подозреваем, что что-то намечается, - говорит Фогуилл. - Это логично". Источник: The Times