19 февраля 2021 г. Джон Хадсон | The Washington Post Нехватка вакцины побуждает американских дипломатов запрашивать дозы у иностранных правительств, включая Россию "Американские дипломаты, работающие в странах с плохой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем заражения коронавирусом, выражают разочарование тем, как высокопоставленные чиновники в Вашингтоне распределяют вакцины, согласно записям встреч, интервью и документам, полученным The Washington Post. "Ограниченные поставки доз вакцины вынудили руководителей Госдепартамента принимать трудные и незавидные решения и обернулись унизительным опытом для американских дипломатов, представляющих самую богатую страну мира", - пишет газета: "(...) по меньшей мере, 13 иностранных правительств предложили сделать прививки американским чиновникам, работающим за границей, их собственными запасами вакцин Moderna и Pfizer американского производства - этот жест Государственный департамент уже принял, сообщили высокопоставленные американские чиновники. Департамент оценивает предложения, по крайней мере, из восьми других стран, которые готовы сделать то же самое". "В России некоторые сотрудники Госдепартамента обратились к Москве с просьбой о дозах вакцины "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставить дозы вакцины американского производства в ближайшем будущем, заявили чиновники. Вакцина "Спутник V" не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения или американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Государственный департамент не рекомендует своим сотрудникам использовать ее, но позволяет им принимать собственные решения в отношении здоровья, поскольку пандемия уносит более 2,4 млн жизней во всем мире", - говорится в публикации. "Для самой богатой страны мира неприлично требовать благотворительности от других стран, когда речь идет о вакцинах, - заявил один американский дипломат, служащий на Ближнем Востоке, - особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США". "И это не единственное унижение, - продолжает издание. - В Китае некоторые американские сотрудники пожаловались на то, что китайские власти вынуждают их сдавать мазок на коронавирус из анального отверстия, сообщили американские чиновники. Китайские врачи объявили эту инвазивную технику более эффективной, чем мазок из носа, несмотря на неприятный характер процедуры. Отвечая на вопросы о тестировании американских чиновников с помощью мазков из анального отверстия, представитель Госдепартамента заявил, что министерство "оценивает все разумные варианты" решения этой проблемы с целью сохранения "достоинства" американских чиновников "в соответствии с Венской конвенцией о правах человека по поводу дипломатических отношений". (...) По информации газеты, "Госдепартамент запросил 315 тыс. доз, но получил только 23 % из них тремя отдельными траншами, сообщили чиновники, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности при обсуждении внутренних операций". (...) Кэрол Перес, исполняющая обязанности заместителя министра Госдепартамента по вопросам управления, и другие высокопоставленные официальные лица сообщили The Post, что они работают над устранением опасений дипломатов на местах по поводу вакцин. (...) "Суть жалоб некоторых американских дипломатов - это их убежденность, что распределение вакцины происходит несоразмерно в пользу американских сотрудников в Вашингтоне и Нью-Йорке за счет дипломатов в Бразилии, Омане, России, Бахрейне и десятках других подверженных риску стран. Они утверждают, что сотрудники в США, занимающие должности, некритичные для выполнения миссии, смогли получить вакцину, просто приходя в офис один раз в неделю, в то время как дипломаты за границей остаются в затруднительном положении, не имея никаких гарантий относительно вакцинации в ближайшем будущем", - передает издание. (...) "Первый транш доз, полученный Госдепартаментом в декабре, в основном, был направлен чиновникам на Восточном побережье - в частности, медицинскому персоналу, работающему на передовой, круглосуточным центрам наблюдения Госдепартамента и персоналу в нью-йоркском паспортном отделе, а также американским сотрудникам столицах Афганистана, Ирака и Сомали", - говорится в статье. "Вторая часть была распределена между разными работниками региональных паспортных отделов Нового Орлеана; Портсмута, и Хот-Спрингс, а также среди работающих за границей сотрудников в Западной Африке, Мексике и Туркменистане, сообщили чиновники. Большая часть третьего транша будет отправлена за границу, сотрудникам в восточной и южной Африке. Они признали, что этот план не учитывает многие страны, в которых служат американские сотрудники, но заявили, что делают все, что могут, при ограниченных поставках", - отмечается в статье. (...) В написании статьи приняли участие Дэн Ламот и Джули Тейт. Источник: The Washington Post