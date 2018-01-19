Британское правительство отрицает, что не обеспечило защиту ученому, погибшему в результате предполагаемого убийства по заказу Кремля

"Ведущего ученого-атомщика, найденного скончавшимся от ножевых ранений после того, как он вернулся из исследовательской поездки в Россию, официально проинформировали перед путешествием и не сочли, что ему грозила какая-либо опасность, заявило британское правительство", - передают корреспонденты американского издания BuzzFeed Хейди Блейк и Джим Уотерсон.

Как напоминает издание, "тело Мэттью Панчера было найденным испещренным ножевыми ранениями в 2016 году, несколько недель спустя после того, как его атомное исследование помогло судье установить, что перебежчик Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне российскими спецслужбами, - и вскоре после того, как Панчер посетил Россию по несвязанному правительственному делу".

"Полиция и коронер объявили смерть Панчера самоубийством - заключив, что он смог нанести себе многочисленные удары и порезы двумя разными ножами перед тем, как умереть от ран", - говорится в статье. Однако в прошлом году издание раскрыло, что американские разведывательные агентства передали MI-6 свидетельства, связывающие смерть Панчера - и 13 других смертей - с российскими государственными или мафиозными убийцами. Тем не менее, отмечают авторы, полиция квалифицировала все случаи как не вызывающие подозрения.

Отвечая на письмо лорда Рукера, члена Палаты лордов от Лейбористской партии, правительство отрицает, что не выполнило свою обязанность соблюдать осторожность по отношению к Панчеру. Рукер написал Терезе Мэй в ноябре, спрашивая, почему ученого послали в Россию по государственному делу сразу же после оглашения вердикта по делу Литвиненко.

Журналисты сообщают, что в ответе, полученном лордом Рукером на прошлой неделе, принимаются к сведению его опасения, но настаивается на том, что у правительства не было оснований полагать, что Панчер подвергался опасности, когда ему поручили посетить ядерный объект "Маяк" в России с целью изучения последствий долгосрочного воздействия радиации на местное население.

Стив Брайн, парламентский заместитель министра по вопросам здравоохранения, написал, что Панчер был "должным образом проинформирован" перед визитом и что "не существовало рассматриваемого или известного риска, который мог дать основания для опасений", передает издание.

Лорд Рукер рассказал изданию, что правительство не предоставило достаточной информации в своем письме, чтобы определить, насколько внимательно были оценены риски визита на "Маяк". Но, по его словам, из ответа явствует, что внимание, уделенное безопасности Панчера сразу после вердикта по делу Литвиненко, было "очень-очень поверхностным".

Авторы добавляют, что в письме Брайна также говорится, что Панчер не был частью команды ученых-атомщиков, руководивших экстренными мерами в связи с отравлением Литвиненко полонием, но признается, что его привлекли для измерения дозы радиоактивного вещества, использованного для отравления перебежчика.