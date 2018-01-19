Использовала ли Россия NRA, чтобы помочь Трампу? ФБР хочет знать

"По сообщениям, ФБР расследует, перечислялись ли российские деньги Национальной стрелковой ассоциации (NRA) для помощи Дональду Трампу во время выборов 2016 года - эта новость добавляется к картине контактов Кремля с NRA и штабом Трампа", - пишет корреспондент американского издания The Daily Beast Джастин Миллер.

Как передает автор, американское новостное агентство MCClatcyDC сообщило в четверг, что ФБР проверяет Александра Торшина, заместителя председателя Центробанка, который принимал делегацию NRA в Москве в конце 2015 года. "Затем Торшин, по сообщениям, встретился с Дональдом Трампом-младшим на съезде NRA в 2016 году, - говорится в статье. - В то же время бизнес-партнер бывшей заместительницы Торшина попытался организовать встречу между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. После выборов бывшая заместительница Торшина заявила, что она являлась частью связи Трампа с Кремлем".

Через несколько месяцев спустя после приема Торшиным в Москве делегации NRA в декабре 2015 года, ассоциация пообещала потратить рекордное количество денег на выборы: 30 млн долларов на Трампа, согласно самой организации, и 70 млн долларов в общей сложности, согласно McClatchy, информирует журналист. "ФБР хочет знать, не подпитывались ли рекордные расходы NRA тайными российскими деньгами от Торшина", - сообщает Миллер.

"Советник штаба Рик Дирборн получил электронное письмо от Пола Эриксона", - продолжает автор. "Путин предельно серьезен насчет построения хороших отношений с Трампом, - говорилось в письме, согласно The New York Times. - Он хочет пригласить Трампа посетить его в Кремле до выборов".

"Эриксон, давний активист Республиканской партии, был бизнес-партнером бывшей заместительницы Торшина, Марии Бутиной, - сообщает издание. - Бутина, активистка, поддерживающая право владения оружием, снискала расположение республиканских политиканов в Вашингтоне". Как рассказывало издание в прошлом году, будучи там на вечернике после выборов, Бутина похвасталась, что "была частью контактов штаба Трампа с Россией".