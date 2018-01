19 января 2018 г. Барби Латца Надо | The Daily Beast Аукционы девственниц: крупный бизнес для некоторых взрослых и ужасающее рабство для многих детей "Как говорится, "секс - двигатель торговли". Но все больше девушек полагает, что девственность - еще более ходкий товар", - пишет корреспондент The Daily Beast Барби Латца Надо. Издание начинает с описания видеоролика, в котором 18-летняя итальянка, называющая себя "Николь", предлагает купить ее девственность. "Она утверждает, что идея возникла у нее после встреч со зрелым мужчиной, который отчаянно стремился ее дефлорировать", - пишет издание. В ролике девушка говорит, что хотела отдаться по любви, но устала ждать своего принца и теперь рассчитывает выручить шестизначную или даже семизначную сумму, чтобы оплатить образование, помочь родным и купить дом родителям. "Вне зависимости от подлинности ролика, торговля девственностью - как добровольная, так и принудительная - шокирующе широко распространена на глобальном рынке проституции", - говорится в статье. "The International Justice Mission - НКО, которая стремится выявлять и спасать юных жертв торговли людьми в индустрии киберсекса. Она обнаружила, что средний возраст жертв - 15-16 лет, но 54% спасенных - девочки младше 12 лет. Согласно обширным исследованиям организации, за девственность девочки в препубертатном периоде мужчины готовы платить почти вдвое больше, чем за девственность той, у которой уже произошло половое созревание; цены порой измеряются сотнями тысяч долларов", - говорится в статье. В так называемом Даркнете (нерегулируемой части интернета) "сплошь и рядом, на анонимных аукционах с расчетами в криптовалютах, предлагается девственность девушек, проданных в сексуальное рабство", пишет автор. Среди жертв преобладают беспризорные дети из Камбоджи и Филиппин, которых часто продают их родители от безысходности, но в принципе в интернете предлагают купить детей и их девственность со всего мира. В Колумбии бывают аукционы 10-летних девочек, среди покупателей много мужчин из США, Мексики или Японии, для которых это часть программы секс-тура. "Раньше очень популярным товаром была девственность девушек-подростков из Нигерии, которых ввозили в Италию торговцы живым товаром: содержательницы борделей устраивали частные аукционы, которые были обычным этапом для многих девушек по приезде в Италию. Но теперь девушки по большей части попадают в тюрьмы в Ливии, где подвергаются изнасилованиям. Так что среди новоприбывших мало девственниц, и аукционы стремительно уходят в прошлое", - говорится в статье. Автор подчеркивает, что есть огромная разница между теми, кого принуждают, и теми, кто продает себя с аукциона по доброй воле. Второе можно сделать через легальные или полулегальные сайты. По словам автора, многие сайты требуют свидетельство о девственности от врача, а другие обещают услуги психолога, потому что "потерянную девственность не вернешь". Автор замечает: "Они игнорируют процветающую индустрию восстановления девственности в странах, где за потерю девственности иногда можно поплатиться жизнью". Источник: The Daily Beast