Голова Ленина и танк Эмиля

Коммунистическую идею определенно не нужно брать под охрану. Но как быть с оставшимися после эпохи коммунизма стелами и скульптурами? - задается вопросом в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Франк Перганде.

Коммунизм оставил после себя "политическое и идеологическое наследие в виде стел, памятных досок, скульптур, а иногда и оружия. Восточная Германия до сих пор кишит ими. Тот, кто считает, что после 1990 года все куда-то делось - подобно 18-метровому Ленину из берлинского района Фридрихсхайн, тот ошибается. Даже он уже вернулся - по крайней мере, его голова. Сегодня она - один из самых крупных экспонатов выставки, развернутой в средневековой крепости Цитадель Шпандау", говорится в статье.

Как замечает автор публикации, чем дальше в прошлое уходит закат ГДР, тем больше общество готово мириться с соседством с памятниками той эпохи. "Вопрос лишь в том, могут ли памятники эры коммунизма восприниматься нами сегодня как памятники. И если да, то какой посыл он должны в себе нести - старый или какой-то иной?" - задается вопросами Перганде.

Взять хотя бы танк из берлинского Целендорфа - с ним связана особая история, пишет автор. "В этом районе в конце 1945 года, - повествует он, - на постаменте был установлен советский танк как символ победы. Однако этот район Берлина был частью американской оккупационной зоны. И если во времена существования антигитлеровской коалиции это не выглядело противоречием, то в эпоху холодной войны американцы и жители Западного Берлина захотели избавиться от него. Танк был перемещен в Драйлинден, недалеко от контрольно-пропускного пункта на границе Восточного и Западного Берлина, его дуло с того момента было направлено на западную часть города".

Правда, при переносе заменили и сам танк: если в конце войны это был танк "ИС", названный в честь Иосифа Сталина, то в Восточном Берлине на постамент водрузили уже Т-34 - "память о Сталине было необходимо стереть из общественного сознания", сообщает автор.

Т-34 оставался там до 1990 года - его сменила снегоуборочная машина советского образца, которая была выкрашена розовой краской и со временем покрылась граффити.

"То, что раньше было символом победы, сегодня стало своего рода шуткой с серьезным подтекстом. Закат коммунизма стал окончательным с тех пор, как его символы превратились в часть поп-культуры. Сегодня памятником стал розовый снегоуборщик", - передает автор.

"Однако остались еще старые, оригинальные танковые памятники. Два танка Т-34 в берлинском Тиргартене на улице 17 июня знает каждый. Они представляют собой часть общего монумента, центром которого является бронзовый солдат. Такие памятники охраняются государственным договором между ФРГ, Россией и Украиной", - сообщает FAZ.

Иная судьба у Т-34 в местечке Киниц (федеральная земля Бранденбург) - весной 1945 года Красной армией здесь был создан первый плацдарм для наступления на западном берегу Одера, говорится в статье. "Танк стоял там с 1970 года - его установка была идеей тогдашнего бургомистра Эмиля Крюгера, поэтому танк получил прозвище "Эмиль". После объединения танк не только остался на своем месте, но был даже реставрирован в 2014 году", - передает автор.

А какая же участь постигла всех оставшихся с коммунистических времен "тельманов", "лениных", "марксов и энгельсов", многочисленные памятные доски и обелиски? "Редко когда вокруг них ведутся такие ожесточенные споры, как несколько лет назад в бранденбургском Губене о памятнике Вильгельму Пику, - рассказывает издание. - (...) Когда в Губене разгорелись дискуссии о том, что делать с памятником - сохранять или демонтировать, соответствующее ведомство по охране памятников заявило о том, что по сути о Пике ничего не известно. Первый (и единственный) президент ГДР, который родился в Губене, - вот, пожалуй, и все! Был ли он в период своей советской эмиграции сталинистским палачом? Или же тем старым милым господином, каким он представлялся в конце жизни?" В конечном итоге в 2014 году памятник решено было оставить, но в городе были сняты памятные доски, посвященные Пику, пишет автор.

"Огромная 13-метровая голова Карла Маркса в Хемнице стала местной достопримечательностью и раем для скейтбордистов", - рассказывает автор статьи.

"Демократия, - рассуждает автор публикации, - проявляется в том числе в отношении недемократического наследия. Так, иногда большинство выступает за снос памятника, иногда оно же высказывается за его сохранение".