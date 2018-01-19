Изнанка европейского центра по борьбе с российской гибридной войной

Журналист Рид Стэндиш в Foreign Policy рассказывает о Европейском центре передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, созданном в Хельсинки в октябре 2017 года. По его словам, центр "до сих пор пытается приблизиться к высокой планке, которая была перед ним поставлена".

"Суть его деятельности остается неясной, и это поднимает вопросы о том, какую пользу он приносит. Между тем западные политики думают, как давать отпор растущему числу кибератак, дезинформационных кампаний, бряцанию оружием и экономическому давлению, которые размывают грани между военным и мирным временем", - пишет Стэндиш.

Директор отдела по стратегическому планированию и реагированию Ханна Смит сказала Foreign Policy: "При взгляде на наш центр одна из сложных проблем для всех - это понять, что именно представляют собой гибридные угрозы. Сложность заключается в том, чтобы попытаться объяснить это простым для понимания способом".

Автор статьи поясняет, что одна из главных задач центра - сформулировать, как противник может использовать различные уязвимости, например, плохо защищенную электросеть, и предложить способы защиты. В этом плане это скорее аналитический центр, подчеркивает Стэндиш.

"Наша задача - сфокусироваться на явлении самом по себе, - сказал изданию директор отдела по анализу уязвимостей Юкка Саволайнен. - Мы не указываем на цели в виде лиц, компаний или действующих сил. Речь не о каком-либо единичном случае, речь о выявлении закономерностей".

Насколько полезен "далекий от реальности подход", пока неизвестно, отмечается в статье. "Я не знаю точно, чем они в действительности занимаются. На самом деле никто не знает", - приводит журналист слова финского эксперта по безопасности Янне Рийелайнена.

"Ответственные лица в Европе, видя перемены в ситуации с безопасностью, становятся все менее уверены в том, как реагировать на нетрадиционные угрозы - и это та область, в которой центр надеется пролить свет. Но все же остается неясным, как, собственно, он это будет делать", - добавляет автор статьи.

"Хотя значительная часть работы центра посвящена связанным с Кремлем попыткам посеять смуту на Западе, он также изучает, как террористические группировки, такие как "Исламское государство"*, используют в своих интересах пропаганду, а также лазейки в законе и другие неожиданные слабые места, - продолжает Стэндиш. - Этот широкий мандат, наряду с немногочисленным штатом, вызвал некоторое раздражение в финской прессе, критиковавшей бюрократический подход центра к небюрократической проблеме".

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак прокомментировал: "Он (центр) никогда не станет оперативным подразделением, которое сигнализирует, что нечто происходящее в той или иной стране - на самом деле гибридная атака. А некоторые желают, чтобы он был именно таким. Тем не менее, он может быть полезен на аналитическом уровне, но я не уверен, что у него есть ресурсы, чтобы делать это эффективно".

В свою очередь, Ярно Лимнелл, профессор Университета Аалто, отметил, что выносить вердикт о работе центра еще рано и он может быть полезен НАТО и ЕС в разработке новых законопроектов и политических мер. "Надежды очень велики, я бы сказал, они слишком велики. Некоторые ожидают, что они решат гибридную проблему целиком", - сказал эксперт в интервью Foreign Policy.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.