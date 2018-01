19 января 2018 г. Джейсон Берк | The Guardian "Аль-Каида"* подступает, чтобы завербовать бойцов ИГИЛ* и аффилированных с ним группировок "Аль-Каида"* пытается переманить экстремистов из "Исламского государства"*, в то время как "халифат" ИГИЛ* терпит крах на фоне тяжелых потерь людей, техники, территории и престижа", - передает корреспондент британской газеты The Guardian Джейсон Берк. "Кампания вербовки началась прошлым летом, еще до того, как ИГИЛ* потерял свои последние оплоты, что подчеркивает значение, которое "Аль-Каида"* придает привлечению на свою сторону бойцов и ресурсов противника", - пишет автор. "Одному из таких усилий боевиков "Аль-Каиды"* был дан старт в Алжире в августе, - сообщает журналист. - Местные спецслужбы сообщили, что десять бойцов, состоявших в маленькой местной организацией, аффилированной с ИГИЛ*, сменили присягу на верность после дискуссий с исламскими богословами, верными "Аль-Каиде"*. Второе подобное усилие было начато в Сирии в сентябре". *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Guardian