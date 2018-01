19 января 2018 г. Марк Галеотти | The Guardian Забудьте о британских ядерных силах сдерживания: я расскажу, чего на самом деле боится Россия "Сейчас оборонный бюджет и возможности Великобритании подвергаются суровому анализу, в ходе которого часто упоминается о потенциальной угрозе со стороны России", - пишет в статье для The Guardian эксперт Марк Галеотти, сотрудник Institute of International Relations Prague (Чехия) и глава его Centre for European Security. "Россию, если употребить модное выражение, "превращают в оружие" ради интересов конкретных родов войск и оправдания дорогостоящих новых вооружений", - считает автор. Однако интереснее вопрос, какие военные возможности Великобритании по-настоящему тревожат россиян. Основываясь на работах российских военных, а также личных беседах с ними, Галеотти выделяет три объекта опасений. 1. "Идея объединить и сократить британский спецназ и интервенционные силы, несомненно, будет встречена громким "ура" в гигантском здании Генштаба ВС РФ на Знаменке", - пишет Галеотти. Он приводит слова неназванного российского офицера: "У Британии всегда была лучшая в мире пехота, и эти сукины дети добираются куда надо быстрее, чем бы нам хотелось". По мнению Галеотти, полномасштабная наземная война между Россией и НАТО маловероятна, а в остальных случаях, когда важно прибыть на поле боя вовремя, трудно тягаться с британским спецназом, морпехами и десантниками. 2. В том, что касается Королевских ВМС Великобритании, россиян "тревожит не наш гигантский новый авианосец (один морской офицер сказал, что в случае войны он станет отличным "магнитом для ракет), а скорее малочисленные, легкие силы", - пишет Галеотти, поясняя, что речь идет о подлодках, фрегатах и возможности одновременно держать в море достаточно много кораблей. 3. Наконец, россияне полагают, что обучение и боевой дух военнослужащих обеспечивают Великобритании преимущества. "Успехи России в Крыму и Сирии отчасти отражают непривычный новый акцент на человеческой стороне их армии", - говорится в статье. "А что, похоже, не волнует россиян? Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них всерьез воспринимал наши "независимые ядерные силы сдерживания", - пишет Галеотти. Автор рекомендует уделить внимание тому, что действительно может сдержать Россию, - "гибким, быстрым и универсальным силам, состоящим из настоящих профессионалов, у которых необязательно самое тяжелое оснащение, самые большие корабли или самые дорогие самолеты, но которые способны в нужный момент добраться в нужное место". Источник: The Guardian