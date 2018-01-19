Европе грозит торговая война

"Парламент ЕС хочет ограничить спорные поставки пальмового масла. Однако шаг, который должен защитить окружающую среду, вызывает возмущение в Малайзии и Индонезии. Мелкие крестьяне беспокоятся о своем существовании", - передает немецкое издание Handelsblatt.

На плакатах протестующих в Куала-Лумпуре крестьян можно прочесть: "Наша жизнь зависит от пальмового масла" и "Благодаря пальмовому маслу у моей семьи есть еда", - сообщает издание.

Пальмовое масло, добываемое из плодов масличных пальм, является одним из самых востребованных, но при этом спорных экспортных товаров Малайзии: критики связывают это сырье, которое входит не только в состав шампуней, но и замороженной пиццы, с масштабной вырубкой тропических лесов, говорится в статье.

Парламент ЕС решил запретить пальмовое масло как основу для биотоплива с 2021 года. Малайзия и Индонезия угрожают торговой войной. Так, министр плантационного хозяйства Малайзии Мах Сиеу Кеонг назвал день принятия решения европейским парламентом "черным днем для свободной торговли" и предупредил об ответном экономическом ударе: "Не думайте, что мы и дальше будем покупать товары из Европы", передает издание.

Президент Индонезии Джоко Видодо также говорит о "нечестных мерах", ведь, по его мнению, существуют и другие технические культуры, которые, являясь основой для биотоплива, также приводят к вырубке лесов.

"То, что этот аргумент имеет под собой некоторую основу, показывает опубликованное в начале января исследование организации по защите окружающей среды Mighty Earth, согласно которому в Аргентине было вырублено 120 кв. км леса, чтобы освободить место для новых полей для выращивания сои", - отмечается в публикации.

Принятое решение нанесет коммерческий урон мировым лидерам рынка - Индонезии и Малайзии: ЕС является вторым по важности рынком экспорта пальмового масла.

Критики принятого парламентом ЕС решения поднимают вопрос о том, должна ли защита окружающей среды в Европе происходить за счет крестьян в странах с пороговой экономикой. В Малайзии около 40% масличных пальм выращиваются мелкими крестьянами. "У семей отбирают доход, который необходим им для того, чтобы их дети могли ходить в школу, имея все необходимое, так же, как дети в Берлине и Лондоне", - прокомментировал ситуацию Ричард Мани Банда, президент ассоциации, представляющей интересы мелких крестьян, занимающихся добычей пальмового масла на острове Борнео.