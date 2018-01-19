Как подготовиться к тому, что последует за кремлевской бета-атакой на наши выборы

"Откровения о поддерживаемых Россией усилиях повлиять на выборы 2016 года [в США] не должны удивить людей, знающих историю. Термин "дезинформация", в конце концов, придумал Иосиф Сталин. И кремлевское вмешательство посредством цифровых СМИ было всего лишь бета-тестом. Нам еще только предстоит что-то сделать для предотвращение новой такой кампании, и наша страна остается уязвимой для еще более решительной атаки во время выборов в Конгресс в 2018 году", - утверждает в Los Angeles Times Джейсон Розенбаум - консультант по СМИ, основатель компании Seward Square Strategies, бывший директор в Hillary for America и Google.

"Нет простого способа предотвратить такие атаки и в то же время защитить предлагаемую интернетом свободу доступа к информации и наше базовое право на свободу слова. Но ряд тактик, примененных немедленно, может помочь", - указывает эксперт и перечисляет эти тактики.

Раскрытие источника политического рекламного объявления.

Устранение автоматической активности аккаунтов.

Создание двухпартийной, независимой комиссии по расследованию техник защиты нового поколения.

Восстановление стандартов доверия к СМИ.

"Мы знаем, по какому сценарию действует Кремль. А еще мы знаем, что в нашей информационной инфраструктуре есть уязвимости. В 2016 году попытка Клинтон стать президентом была в фокусе российских стараний. Но враги демократии не ориентируются на партийную принадлежность. Они будут сеять раскол везде, где только представится возможность", - полагает Розенбаум.

"Хотя важно раскрыть, что именно случилось в 2016 году, демократическим лидерам надо так же пристально следить за будущими угрозами. Республиканскому руководству страны надо, с другой стороны, перестать отождествлять опасения по поводу российского вмешательства с оспариванием легитимности президента Трампа. Республиканские лидеры должны недвусмысленно признать, что дезинформационные кампании в сочетании с цифровыми технологиями - мощная угроза демократиям по всему миру. Силиконовой долине надо перестать противиться урегулированию как вопросу принципа и разработать меры по предотвращению преступного использования ее платформ", - резюмирует эксперт.