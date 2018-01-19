В Санкт-Петербурге Путин разыгрывает кандидата президентской кампании

В четверг российский президент совершил поездку, посвященную памяти о Второй мировой войне, пишет специальный корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

"За несколько недель до российских президентских выборов, скорее напоминающих всенародное голосование, Кремль и его вождь Владимир Путин обладают привилегией самим выбирать темы для президентской кампании и навязывать ее общественному мнению. В четверг в Санкт-Петербурге это была память о Второй мировой войне - мотив номер один для коллективной национальной гордости в России". "Патриотизм в действии - подобным мастерством глава государства владеет в совершенстве и нередко приберегает его для эксклюзивного применения", - указывает автор.

В четверг Путин торжественно открыл в Кирове музей в ознаменование 75-й годовщины первых наступательных боев Красной армии, год спустя открывших путь к полному прорыву блокады города. Операция "Искра" началась 12 января 1943 года. В ходе этого героического эпизода получил ранение отец президента, говорится в статье.

"Солдаты никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, не отступали. Именно такое отношение к Родине, к Отечеству в характере нашего народа", - с удовольствием отметил Путин.

До этого днем он отправился на Пискаревское кладбище, один их крупнейших российских мемориалов, посвященных Второй мировой, где похоронены 520 тыс. жертв блокады Ленинграда, в том числе 470 тыс. гражданских лиц. Историки сходятся во мнении, что здесь мог быть похоронен один из братьев Путина Виктор, которого он никогда не знал, отмечает корреспондент.

"В предшествующие годы он обычно проводил этот церемониал в присутствии других политических руководителей. Но в электоральном году он пользуется своим исключительным правом создавать образ. Президент-кандидат был заснят один в пустынном огороженном пространстве в 26 га - на такую медийную привилегию не мог бы претендовать ни один из его конкурентов", - комментирует Авриль.

В то же самое время его вечный конкурент националист Владимир Жириновский посетил московскую аптеку, в штабе оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге прошел обыск, а журналистка Ксения Собчак, которой прочат менее 1% голосов, рассуждала о проблеме пробок в Новосибирске, говорится в статье.