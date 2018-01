19 января 2018 г. Мишель Голдберг | The New York Times Это тот сговор, которого мы все ждали? Колумнист The New York Times Мишель Голдберг посвящает статью сообщениям о том, что ФБР заподозрило Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA) в получении от России денег на избирательную кампанию Дональда Трампа. Рассказывая предысторию, журналистка пишет: "В мае 2016 года Пол Эриксон, активист, собиравший деньги для Национальной стрелковой ассоциации, отправил электронное письмо советнику президентской кампании Дональда Трампа Рику Дирборну, со сверхделикатным названием: "Связь с Кремлем". Эриксон писал, что на съезде ассоциации в Луисвилле Россия планирует "вступить в контакт" с лагерем Трампа, и на этом съезде Дональд Трамп-младший встретился с зампредом ЦБ России Александром Торшиным, отмечается в статье. "Это один из тех эпизодов, которые легко упустить из виду в лавине доказательств, связывающих администрацию Трампа с Россией, - комментирует журналистка. - Но он приобретает новое значение из-за интригующей и возможно, взрывоопасной статьи, опубликованной McClatchy в четверг под заголовком: "ФБР расследует, поступали ли в NRA российские деньги для помощи Трампу". Автор статьи приводит мнение Нормана Айзена, советника Барака Обамы по этике: "Это вполне может быть тот сговор, которого мы так долго ждали, подлежащий судебному преследованию как преступление, связанное с финансированием избирательной кампании". Голдберг также указывает на протокол допроса основателя Fusion GPS Гленна Симпсона, который в четверг опубликовал комитет по разведке Палаты представителей. На вопрос о заинтересованности России в NRA "Симпсон ответил, что, по всей видимости, русские внедрились в NRA". "Он упомянул Торшина и женщину по имени Мария Бутина, которую McClatchy называет "протеже" Торшина", - говорится в статье. "Если между NRA, Трампом и Россией есть связь, Торшин и Бутина, видимо, ее звено, - подчеркивает автор статьи. - Торшин помог создать российскую группу, отстаивающую права на хранение и ношение оружия, под названием "Право на оружие", и Бутина ею руководит". В 2015 году "Право на оружие" устроила "роскошную поездку" в Россию для лидеров NRA, а в 2016 году Эриксон и Бутина создали "общество с ограниченной ответственностью", сообщает Голдберг. "Эриксон рассказал McClatchy, что компания была основана, чтобы обеспечивать Бутину деньгами на магистерское обучение, если те ей понадобятся. Это, по замечанию McClatchy, необычный способ использования компании с ограниченной ответственностью", - отмечает Голдберг. "Вот как еще могут использоваться компании с ограниченной ответственностью: как посредники между иностранными агентами и освобожденными от уплаты налогов организациями, которые по закону не обязаны раскрывать своих доноров, часто называемых группами с темными деньгами", - добавляет журналистка. В июле, по ее словам, Центр американского прогресса предупреждал, что "именно так лазейки в законах о финансировании избирательных кампаний упрощают влияние на выборы для иностранных граждан или правительств". Отмечается, что NRA потратила на избрание Трампа 30 млн долларов, а также поддерживала других кандидатов, потратив в общей сложности 55 млн долларов. "Организация помогла республиканцам установить контроль над Конгрессом. Если она сделала это с помощью России, вся партия будет замешана", - подчеркивает Голдберг. "Мы далеки от понимания того, какую роль, если таковая была, NRA сыграла в том, чтобы помочь России поддержать Трампа. Но скандал, который охватил как кампанию Трампа, так и самое мощное лобби, будет масштабнее, чем большинство представляло себе это до четверга", - делает вывод журналистка. Источник: The New York Times