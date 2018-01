19 января 2018 г. Марк Лэндлер | The New York Times США торопятся с переносом посольства в Иерусалим к 2019 году "Администрация Трампа быстрее, чем ожидалось, готовится к переносу американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива к 2019 году, как заявили высокопоставленные чиновники в четверг, несмотря на заявления в прошлом месяце, что этого не произойдет до конца президентского срока Трампа", - передает The New York Times. "Планы администрации, вслед за признанием Трампом Иерусалима столицей Израиля, предполагают, что она больше не старается смягчить удар своей новой политики, вызвавшей гневные протесты палестинцев и других арабов, и ставят под сомнение миротворческие намерения Трампа", - отмечает издание. Ранее, в среду, Трамп опроверг заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переезде посольства в течение года. До четверга не было ясно, провели ли советники Трампа брифинг для него относительно новых сроков. Чиновники заявили, что ранее Трамп имел в виду строительство совершенно нового посольства в Иерусалиме, которое, по прогнозам госсекретаря Рекса Тиллерсона, должно было быть завершено "возможно, не ранее, чем через три года, и это довольно амбициозные планы". "Однако с тех пор Госдепартамент остановился на более скромном плане переоборудования существующего здания консульства в Арноне, районе Западного Иерусалима. Это бы уменьшило стоимость проекта и позволило послу Дэвиду М. Фридману и его штату переехать туда уже в следующем году", - говорится в статье. Издание отмечает, что за скорейший переезд выступали Фридман и зять Трампа Джаред Кушнер, в то время как Тиллерсон настаивал на более длительных сроках из соображений обеспечения безопасности посольства. Откладывание переезда давало определенные дипломатические преимущества Белому дому, стремящемуся сохранить мирный процесс между Израилем и палестинцами, пишет автор статьи. Впрочем, с момента провозглашения Трампом Иерусалима израильской столицей отношения между США и палестинцами ухудшились. "Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас поклялся никогда больше не участвовать в мирных переговорах при посредничестве США", - напоминает издание. В недавнем выступлении перед палестинскими официальными лицами он сказал в адрес Трампа: "Да сокрушится дом твой". По словам чиновников, быстрый переезд посольства также может дать Трампу политическое преимущество в год промежуточных выборов, учитывая популярность его решения признать Иерусалим среди избирателей евангелического вероисповедания и не склонных к компромиссу произраильски настроенных американцев, таких как магнат игорного бизнеса Шелдон Адельсон. "Трамп, как бывший застройщик, проявлял личную заинтересованность в местоположении и стоимости посольств", - отмечает издание. В этом месяце он написал в Twitter, что он отменил запланированный визит в Лондон в пику тому, что администрация Обамы продала "лучше всего расположенное и прекрасное посольство в Лондоне за гроши, чтобы построить новое, очень далеко и за 1,2 млрд долларов". Источник: The New York Times