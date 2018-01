19 января 2018 г. Ребекка Р.Руиз | The New York Times Сколько российских спортсменов смогут принять участие в зимней Олимпиаде? "За три недели до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортивные чиновники все еще рассматривают вопрос, какие российские атлеты получат специальное разрешение на участие в соревнованиях, оживив дискуссию о том, что отстранение России Международным олимпийским комитетом (МОК) за ее махинации с допингом может в итоге оказаться менее суровым, чем провозглашалось", - пишет The New York Times. Комитет, назначенный МОК в прошлом месяце, получил заявки от сотен российских спортсменов, которые надеются поехать в Пхенчхан, и, как ожидается, он завершит их рассмотрение на следующей неделе, пишет автор статьи Ребекка Р.Руиз. После саммита в Бонне чиновники из 20 стран призвали олимпийский комитет экспертов - возглавляемый бывшим министром спорта Франции и включающий в себя представителей МОК и высшего регулирующего органа по допингу в спорте - опубликовать четкие стандарты, которые бы применялись в обязательном порядке к потенциальным олимпийцам из России, говорится в статье. В четверг антидопинговые чиновники, представляющие такие страны, как Австралия, Канада, Япония и Великобритания, призвали МОК не допускать никого из сотен российских атлетов, признанных виновными в ходе предыдущих расследований по российскому допингу или по результатам огромного объема тестов на допинг, полученных международными спортивными регуляторами от Москвы осенью прошлого года. "Они призвали к тому, чтобы к соревнованиям в Пхенчхане были допущены только те российские спортсмены, которые проходили строгие проверки на допинг вне России как минимум в течение года", - говорится в статье. Несколько дней назад в Сибири три десятка российских атлетов внезапно отказались от участия в региональных соревнованиях после того, как неожиданно прибыли с проверкой сотрудники антидопинговых служб, по данным российских СМИ. "Российские атлеты, замешанные в допинговом скандале, продолжили принимать участие в не только в национальных, но и в международных соревнованиях, - продолжает Руиз. - В четверг антидопинговые чиновники призвали олимпийское руководство не допускать ни одного российского атлета, дело которого о дисциплинарных нарушениях еще не рассмотрено до конца". "Многие российские спортсмены, уличенные в обмане на Олимпиаде-2014, продолжали соревноваться на крупных международных соревнованиях этого сезона и доминировать в турнирной таблице. Некоторые прошли квалификацию для участия в Олимпиаде, хотя им это запрещено, помешав другим атлетам отобраться в олимпийские сборные своих стран. В некоторых видах спорта существуют такие квалификационные правила, что отстраненные спортсмены смогли заработать очки для своей страны и это позволило другим российским спортсменами получить допуск на Игры", - отмечает издание. "Если в Пхенчхане окажется 232 российских спортсмена - то же число, что и в Сочи, - получится, что МОК провернул настоящую махинацию", - заявил в Бонне Трэвис Тайгерт, глава Антидопингового агентства США. Источник: The New York Times