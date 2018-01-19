Теплые слова против ненависти к евреям

В Германии появится должность уполномоченного по вопросам борьбы с антисемитизмом. "Наконец-то", - скажут многие. Однако новый уполномоченный скорее всего останется "бумажным тигром", полагает Марк Феликс Серрао, журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

"Когда немецкая политика хочет продемонстрировать, что всерьез воспринимает какую-то тему, она назначает "уполномоченного". Тогда все могут говорить: "Посмотрите, мы что-то делаем. У нас есть уполномоченный", - иронизирует автор.

Наверно, для того чтобы в Германии через 73 года после конца национал-социализма появился ответственный за борьбу с антисемитизмом, должно было произойти что-то, чего до этого не было. "Антисемитизм по-новому усугубляется из-за притока мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, где антисемитизм и враждебность по отношению к Израилю имеют особенно питательную почву", - говорят немецкие парламентарии.

"Но чем должен заниматься этот уполномоченный? Его задачи такие же мутные, как зимнее небо над Берлином, - пишет корреспондент. - Речь идет о мерах, которые он должен координировать. О том, что он станет контактным лицом, посредником и координатором всех возможных заинтересованных групп населения. Однако в действительной проблеме - неудержимом антисемитизме, приходящем с мигрантами, - он мало что сможет изменить".

"Новый уполномоченный будет делать то, что он сможет делать. Он будет печатать плакаты, организовывать акции и представлять годовые отчеты. Так же, как и другие уполномоченные. Одно лишь его существование будет демонстрировать решительность всей политики. И его выражение лица будет очень серьезным", - подытоживает журналист.