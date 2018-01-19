Владимир Путин окунулся в ледяную воду по случаю православного праздника Крещения

Многие россияне, в том числе президент Владимир Путин, в ночь с четверга на пятницу окунулись в прорубь в замерзших реках и прудах. В некоторых регионах из-за холодной погоды власти порой запрещают проводить ритуал в ознаменование православного Крещения Господня, говорится в редакционной статье Ouest-France.

Сюрреалистическая сцена. При свете прожекторов, окруженный попами, одетыми в черное, с иконами в руках, Владимир Путин с обнаженным торсом окунается в ледяную прорубь на озере Селигер, на северо-западе от Москвы, где прошлой ночью было -5˚С, пишут журналисты.

Многие россияне последовали примеру своего президента, окунувшись в воду при низких температурах, доходящих до -40˚С в Якутии, тем самым следуя ритуалу православного Крещения, говорится далее.

В 2017 году более 2 млн россиян приняли участие в этом религиозном празднике, который проходит ежегодно в ночь с 18 на 19 января, говорится в статье.

В Норильске, на Крайнем Севере, где столбик термометра опускается до -50˚С в сочетании со снегом и пургой, власти предпочли отменить и не рекомендовать крещенские купания "из соображений безопасности", по данным информационного агентства РИА "Новости".

В соседних Украине и Белоруссии, странах с православным большинством, также праздновалось Крещение Господне, по данным местных СМИ, в купаниях приняло участие множество людей.

По случаю этого праздника православные священники освятили пруды и реки, а также моря и океаны, окружающие Россию, такие как Черное и Каспийское моря, передает редакция.