Владимир Путин погрузился в ледяную воду

"Владимир Путин - чертовски крепкий парень. Это он не раз доказал во время своего президентства своими воинственными появлениями с обнаженным торсом верхом на коне, во время охоты на тигров и полета со стерхами. Теперь мировая общественность также знает: Путин - очень верующий чертовски крепкий парень", - пишет Кнут Крон на сайте немецкой газеты Stuttgarter Zeitung.

"Глубокой зимой, при снеге и минусовых температурах, российский правитель нырнул в ледяную воду озера Селигер (...). Без колебаний он скинул с плеч импозантный тулуп из овчины и нырнул в воду", - повествует журналист, отмечая, что купание было связано с крещенским православным обрядом.

"Конечно, купание подхватили российские пропагандистские каналы, такие как RT, которые представили шефа Кремля кем-то вроде героя", - отмечает автор.

"Церковь давно стала важным фактором российской политики", - говорится в публикации.

"Злые языки, тем не менее, утверждают, что Путин, привлекая к себе такое внимание, принял участие в ледяном ритуале только из-за того, что в марте предстоят президентские выборы", - пишет Крон.

"Если действительно на выборы придет мало россиян, это может стать подтверждением того, что поддержка у Путина не такая и большая. При таких обстоятельствах президенту, кажется, выгодно, окунуться на несколько секунд в холодную воду, чтобы произвести впечатление на своих потенциальных избирателей", - подытоживает автор.