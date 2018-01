19 января 2018 г. Чарльз Бремнер | The Times Демократия "в самой серьезной опасности за десятилетие" "Из-за подъема автократов и неспособности президента Трампа защитить демократию свобода мира оказалась в самой серьезной опасности за последние десять лет, согласно докладу влиятельной американской организации", - сообщает Чарльз Бремнер в The Times. "Демократия в кризисе, - заявил в своем ежегодном докладе беспартийный вашингтонский аналитический центр Freedom House. - Ценности, которые она в себе воплощает, - особенно право выбирать главу государства в ходе свободных и честных выборов, свобода прессы и верховенство закона - находятся под ударом и по всему миру отступают". В статье говорится, что выраженные в докладе опасения по поводу России, Китая, Восточной Европы и Соединенных Штатов перекликаются с двумя другими вышедшими на этой неделе докладами - Совета Европейского союза по внешним отношениям и Human Rights Watch. "Политические права и гражданские свободы по всему миру опустились до самой низкой точки за десять с лишним лет в 2017 году, удлиняя период, характеризуемый осмелевшим поведением автократов, нападками на демократию и отказом Соединенных Штатов от своих лидерских позиций", - говорится в докладе. Когда демократии отступили, "ведущие автократии мира - Китай и Россия - захватили возможность не только усилить внутренние репрессии, но и экспортировать свое зловредное влияние в другие страны, которые все чаще копируют их поведение и перенимают их презрение к демократии, - говорится в отчете Freedom House. - Москва и Пекин единодушно видят в демократии угрозу своим угнетательским режимам и неустанно работают (...), чтобы подорвать ее институты". Источник: The Times