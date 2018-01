19 января 2018 г. Дэн Ламот | The Washington Post Американских военных наказали за контакты с иностранками во время визита вице-президента США, но под трибунал не отдали Выяснилась судьба американских военнослужащих, которые в прошлом году проштрафились во время визита вице-президента США Пенса в Панаму. "Армия и ВВС наказали военнослужащих: они были досрочно отправлены из Панамы на родину после того, как провели на охраняемую территорию иностранок, не зарегистрировав их; однако они не предстанут перед военным трибуналом", - сообщает журналист The Washington Post Дэн Ламот, ссылаясь на сообщения американских военных. Армия вынесла трем военнослужащим выговор, сообщила официальный представитель Армии США Адриэнн М.Комбс. ВВС тоже подвергли административной каре как минимум одного военнослужащего, сказала официальный представитель ВВС Энн Стефанек. Издание замечает: "Похоже, это решение подвело черту под инцидентом, который опорочил репутацию Агентства связи Белого дома - военного подразделения, предоставляющего оборудование для секретной связи президенту, вице-президенту, Секретной службе, иным официальным лицам при выезде за пределы Вашингтона". По словам Комбс, Армия продолжает расследование другого инцидента. Он имел место во Вьетнаме в ноябре прошлого года, когда американские военные готовили там визит Трампа. "В данном случае три унтер-офицера Армии опоздали к отбою из-за инцидента с участием иностранок, сказали чиновники, осведомленные о ситуации", - говорится в статье. Источник: The Washington Post