19 января 2018 г. Пол Уолдман | The Washington Post Скандал вокруг России стал еще крупнее. И республиканцы пытаются не допустить, чтобы за это пришлось отвечать "Кроме президента США, почти никто не отрицает, что Россия предприняла серьезные и слаженные усилия в целях манипуляции президентской кампанией 2016 года", - утверждает обозреватель The Washington Post Пол Уолдман. "А в четверг мы узнали из статьи Питера Стоуна и Грега Гордона на McClatchy, что российская сторона, возможно, проводила деньги через Национальную стрелковую ассоциацию, чтобы помочь штабу Трампа", - пишет автор. Это свидетельствует не только о всесторонности усилий России, но и о том, что изменения к законам о выборах, внесенные республиканцами в последние годы, сделали США уязвимыми перед иностранными манипуляциями. Уолдман также полагает, что конгрессмены-республиканцы, возможно, помешают обществу узнать всю правду о случившемся. В начале статьи, опубликованной на сайте информагентства McClatchy, говорится: "Как сообщили McClatchy два источника, осведомленных об этой теме, ФБР расследует вопрос о том, действительно ли крупный российский банкир, имеющий связи с Кремлем, незаконно передавал Национальной стрелковой ассоциации (NRA) деньги, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. По словам источников, следователи контрразведки ФБР сосредоточились на деятельности Александра Торшина, зампреда ЦБ РФ, известного близкими отношениями и с российским президентом Путиным, и с NRA". Обозреватель комментирует: "Возможно, окажется, что из России не поступило ни цента денег избирательному штабу Трампа. Но тут определенно есть много значимых моментов. В частности, Торшин - сомнительная фигура с крепкими связями с NRA, а в 2016 году эта организация кардинально увеличила свои расходы на выборы" (с 12,5 млн долларов на помощь Ромни в 2012 году, до 30 млн долларов с лишним на помощь Трампу). Уолдман полагает: налицо потенциальная возможность зарубежного влияния, и "этот способ стал доступен для России, так как в последние годы Республиканская партия неутомимо старалась сделать американские законы о финансировании избирательных кампаний одновременно восприимчивее к влиянию больших денег и в то же самое время непрозрачнее". Например, НКО из так называемой категории "501(c)4" - отличный инструмент для влияния на выборы, поскольку они не обязаны раскрывать имена своих спонсоров. А в 2016 году NRA - на первом месте среди этих НКО по издержкам, подчеркивает автор. "И вновь может оказаться, что это лишь грандиозное недоразумение и NRA не получила никаких российских денег, которые в итоге были потрачены на содействие Трампу. Но теперь "история с Россией" стала еще причудливее, чем казалось прежде", - говорится в статье. Автор также упоминает о недавней статье в BuzzFeed, которая "рассказывает о странной серии финансовых транзакций, в которой фигурируют российский посол, обналичивание шестизначных сумм, десятки сотрудников российского посольства, получавших чеки на общую сумму, которая измерялась сотнями тысяч долларов, а также миллионы долларов, выплаченные "подрядчику" за "строительство", которое очень похоже на схему отмывания денег" (см. Следователи изучают недавно вскрывшиеся платежи российского посольства в США). При всем при этом, указывает автор, республиканцы (как минимум некоторые) "не только изо всех сил стараются сузить расследования российского скандала Конгрессом и помешать им, но и пытаются запугать ФБР, обвиняя его в предвзятости, а кое-кто даже призывает уволить спецпрокурора Мюллера и свернуть его расследование". По мнению автора, разобраться в произошедшем удастся только после того, как демократы получат большинство в Конгрессе. Источник: The Washington Post