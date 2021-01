19 января 2021 г. Патрик Уинтур | The Guardian Как эра Байдена может дать толчок скоординированному подходу к России "Приход Джо Байдена к президентской власти в США породил огромное количество статей о его намерениях в отношении Китая, но за четыре года своего отсутствия у власти Байден фактически сделал Россию своим главным направлением в борьбе с авторитаризмом, - пишет The Guardian. - Теперь, всего за несколько дней до его вступления в должность, арест российского диссидента Алексея Навального неожиданно обернулся для него контрольным тестом, который также может привести к трениям с двумя его ближайшими союзниками: Германией и Великобританией". "Германия при Ангеле Меркель всегда сопротивлялась полномасштабной конфронтации с Россией, и упорно боролась за сохранение газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, заявляя, что это коммерческий, а не политический вопрос. Но Меркель встречалась с Навальным, которого выходили в немецкой столице после его отравления и которого Владимир Путин именовал "берлинским пациентом", и теперь правительство Меркель может считать личным долгом, помимо риторики, помочь ему", - говорится в статье. "Окружение Путина уже находится под жесткими санкциями ЕС (... ), поэтому возможности Меркель выразить неодобрение посредством дальнейших индивидуальных санкций ограничены. И мысли Меркель будут недалеко от проекта "Северный поток - 2", - отмечается в публикации. "Что касается Великобритании, то британские премьер-министры были жесткими в отношении России на словах, но в их адрес звучат обвинения, что эта риторика не приводит к наступлению на юристов, бухгалтеров и армию агентов по недвижимости, которые позволяют российской клептократии инвестировать свое полученное коррупционным путем богатство в Лондоне", - пишет газета. (...) "В последние четыре года Западу мешала роковая двусмысленность политики США в отношении России. Госдепартамент был готов противостоять России, но Дональд Трамп по необъяснимым причинам не хотел делать ничего, кроме как потакать Путину, - считает автор публикации Патрик Уинтур. - Байден сформировал опытную команду, глубоко знающую Россию (...). Она попытается послать Германии более четкие сигналы относительно политики США по России, а также относительно того, как бороться с откатом демократии в Европе и с российским вмешательством (...)". "Байден пообещал, что сделает продвижение демократии своим руководящим принципом внешней политики (...). Многие ставят под сомнение разумность того, чтобы США позиционировали себя как знаменосца либеральных ценностей, учитывая, что страна пребывает в состоянии кризиса. Но атака на Капитолий в Вашингтоне лишь еще больше убедила его союзников в этой повестке дня и в ее значимости для Америки". "Таким образом, линия фронта на "поле боя", где новая администрация США и Россия будут противостоять друг другу, скорее всего, будет распространена на постсоветское пространство и будет включать как минимум Украину, Белоруссию и Грузию. Несмотря на все разговоры о подъеме Китая и последствиях "азиатского века" для Америки, именно угроза, исходящая от старого врага времен холодной войны, на данный момент, по крайней мере, может тревожить трансатлантический альянс более всего", - заключает автор публикации. Источник: The Guardian