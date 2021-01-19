Четыре стратегических вызова Джо Байдена

"(...) Когда в среду, 20 января 2021 года, Джо Байден возьмет на себя бразды правления американской исполнительной властью, его первой неотложной задачей станет борьба с санитарными, социальными и экономическими последствиями пандемии Covid-19. Но очень скоро напомнят о себе внешнеполитические императивы, и ему придется сделать важный выбор. Возникнут четыре стратегических вызова: возможное оснащение Ирана ядерным оружием; межконтинентальные ракеты Северной Кореи с атомной боевой частью; защита Тайваня от коммунистического Китая; русская мечта вернуть свою утраченную империю. Чтобы встретить их должным образом, 46-му президенту США потребуется немало ума, такта, серьезности в деталях, терпения, именно тех качеств, которых порой не хватало его предшественнику", - пишет обозреватель a href="https://www.lefigaro.fr/vox/monde/renaud-girard-les-quatre-defis-strategiques-de-joe-biden-20210118">Le Figaro Рено Жирар.

"В декабре 2020 года иранский парламент принял закон, обязывающий правительство производить и накапливать "в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% " и призвал его положить конец проверкам со стороны Международного агентства по атомной энергии. Страна возвращается на путь создания атомной бомбы? В июле 2015 года Иран подписал Венский договор, предусматривающий его денуклеаризацию в обмен на прекращение международных санкций против него, дабы снова стать той великой торговой державой, какой он был при шахе. Но едва Трамп прибыл в Белый дом, Америка в одностороннем порядке вышла из Венского договора, а европейские, южнокорейские и японские фирмы отказались от торговли с Ираном, опасаясь возмездия со стороны Вашингтона", - указывает автор статьи.

"Сторонники непримиримой позиции в режиме мулл обвиняют умеренного президента Рухани в том, что его одурачили. Они не хотят снова разговаривать с американцами до тех пор, пока не взорвется их первая атомная бомба. Хватит ли Джо Байдену энергии и смелости, чтобы очень быстро предложить "грандиозную сделку" Рухани, чей срок полномочий истекает в середине июня 2021 года? Это была бы дипломатическая сделка, которая в обмен на прекращение американских санкций, включала бы в себя все раздражающие темы: ядерное оружие, баллистика, вмешательство в страны шиитской оси (Ирак, Сирия, Ливан, Йемен)", - говорится в статье.

"(...) Что касается реинтеграции Северной Кореи на мировой арене, то Дональд Трамп сделал большой шаг вперед, оказав диктатору Ким Чен Ыну внимание, к которому тот так стремился, и поговорив с ним напрямую. Тематика была та же, что и для Ирана: денуклеаризация в обмен на экономические и торговые выгоды. Но тогда Белый дом не отнесся к этому серьезно, и диалог зашел в тупик", - пишет журналист.

"(...) Китай у администрации Байдена вызовет такое же недоверие, как у администрации Трампа. Китайско-американская взаимодополняемость времен Клинтона (1993-2000 гг.) переросла в стратегическое, политическое, коммерческое, технологическое и финансовое соперничество. Находящаяся в относительном упадке Америка не перенесет перспективы скорого лишения мирового лидерства коммунистической диктатурой Пекина", - отмечает Жирар.

"(...) Сегодня существует опасность того, что материковый Китай однажды захочет силой захватить остров Тайвань, служащий образцом демократии в Азии. Перед лицом попытки вторжения тайваньцы будут защищаться, но как поступят Соединенные Штаты? Существует неясность, которую нужно срочно разрешить", - указывает журналист.

"В отношении России американская политика всегда грешила отсутствием ясности и реализма. Байдену придется торжественно подтвердить свою приверженность статье 5 устава НАТО, гарантирующей вмешательство США ради спасения союзной страны, подвергшейся нападению. Как только Польша и страны Балтии успокоятся, Вашингтону придется реалистично констатировать факт, что политика санкций против Москвы не сработала. Иллюзорно верить в то, что завтра русские примут западный либеральный режим; Запад зря тратит время, читая им лекции о правах человека. Если он захочет шаг за шагом вернуть их в свою лоно, то произойдет это через торговлю и дипломатический компромисс (финляндизация Украины и Грузии; разоружение; общая борьба с исламизмом и т. д.)", - анализирует Жирар.

"Ясность и реалистичность - вот качества, которых так не хватало Трампу и Обаме. Но почему бы их не проявить Байдену?" - резюмирует обозреватель.