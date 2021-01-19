Три варианта Covid-19, которые пугают мир

"(...) С самого начала эпидемии вирус Covid-19 продолжал накапливать мутации, в результате чего возникло очень большое количество различных вариантов. Поскольку у большинства из них были более или менее одинаковые характеристики, широкая публика была не в курсе этих тонкостей. Но все изменилось после открытия в Англии в середине декабря гораздо более заразного варианта. Тогда у исследователей возникли подозрения, что причиной повышенной заразности является одна из отличающаяся от двадцати других мутация N501Y", - пишет Le Figaro.

"Четыре дня спустя в Южной Африке обнаружился еще один подозрительный вариант: он вообще не имеет такой комбинации мутаций, но тоже несет мутацию N501Y. Вскоре после этого выяснилось, что у него есть вторая мутация E484K, что также вызывало беспокойство, потому что, судя по всему, она позволяла ему, по крайней мере частично, ускользать от наиболее эффективных антител, вырабатываемых в организме выздоровевших пациентов", - говорится в статье.

"На прошлой неделе заставил о себе говорить третий вариант, обнаруженный на этот раз в Бразилии: он несет две мутации N501Y и E484K (среди множества других специфичных для него изменений), его связывают с очень интенсивной эпидемией в Манаусе. Этот город уже сильно пострадал от первой волны, и ученые полагали, что население приблизилось к достижению коллективного иммунитета. Словом, бразильский вариант олицетворяет все, чего можно опасаться: более заразный штамм, который де-факто не поддается иммунитету, приобретенному ранее... Что нам сегодня известно об этих трех вариантах, британском, южноафриканском и бразильском?" - задумываются авторы статьи.

"(...) Тот факт, что эти варианты имеют общие ключевые мутации в спайк-белке (в шипах, покрывающих его поверхность), вызывает озабоченность. Однако, по мнению экспертов, эти различные варианты не связаны между собой: они слишком разные. Скорее, речь идет о конвергентной эволюции. Возникновению подобных мутаций способствовал естественный отбор", - указывает издание.

"(...) На наш взгляд, эпистаз, или взаимодействие между различными мутациями, играет очень важную роль в объяснении совместного появления этих вариантов", - указывает Самюэль Ализон, исследователь Национального научно-исследовательского центра в лаборатории по проблемам экологии, генетики, эволюции и борьбе с инфекционными болезнями и переносчиками в Монпелье. Прибавление нескольких мутаций в конечном итоге приведет к созданию вируса, который будет либо намного более заразным, либо более устойчивым к антителам. Такие репликативные преимущества затем позволяют им отличаться от других линий. "Мы начали работу по проверке этой гипотезы", - добавляет ученый.

"(...) Скорость, с которой британский штамм утвердился и распространился в Великобритании, позволяет предположить, что он на 50-70% заразнее, чем классический вирус. Биологические причины еще не очень ясны, но подозрения сосредоточены на мутации под названием N501Y, которая характерна и для двух других южноафриканских и бразильских вариантов. Эта мутация, по-видимому, изменяет форму шипов, покрывающих поверхность вируса, чтобы они еще более эффективно "прикреплялись" к рецепторам ACE2 в клетках человека", - говорится в публикации.

"Таким образом, чтобы заразить кого-то, требуется меньшее количество вируса. Британский вариант уже был обнаружен в 50 странах, южноафриканский - в 20. Уровень циркуляции за пределами Соединенного Королевства по-прежнему низкий, но крайне высокая заразность британского варианта может сделать его доминирующим в Дании к середине февраля, во Франции к началу марта и в США к весне. Эволюция южноафриканского и бразильского вариантов более неопределенна. Не говоря уже о том, что в конечном итоге эти три варианта могли конкурировать друг с другом", - комментируют журналисты.

"(...) Все доступные вакцины основаны на распознавании поверхностного спайк-белка вируса (также называемого шиповидным белком). Все варианты представляют собой ключевые мутации данного белка. Может ли это повлиять на иммунитет к вакцинам? Пока точно не известно. Что касается британского варианта, предварительные исследования, проведенные Pfizer на антителах, вырабатываемых вакцинированными пациентами, обнадеживают: они представляются столь же эффективными против "мутантных" спайк-белков, как и против оригиналов. Для двух других вариантов вопрос менее ясен", - подчеркивает издание.

"В частности, потому, что они несут мутацию E484K, которая в лабораторных условиях ассоциировалась со сниженной эффективностью антител у выздоровевших пациентов. Но с одной стороны, исследовались не конкретно спайк-белки этих двух вариантов, а с другой стороны, это не означает, что они вообще перестали быть эффективными. Все же вспышка эпидемии в Манаусе среди населения, считающегося хорошо защищенным, вызывает беспокойство. В настоящее время проводятся исследования с тем, чтобы попытаться более точно оценить потенциальные последствия появления этих мутантов для эффективности вакцин", - резюмирует Le Figaro.