Кремль не дает пощады Навальному

"(...) 30 суток в СИЗО. Такое наказание московский судья вынес лидеру российской оппозиции Алексею Навальному на следующий день после его впечатляющего возвращения в Россию. Вынесение приговора состоялось очень быстро, причем не в суде, а в простом отделении полиции, под висящей на стене за спиной подсудимого фотографией Генриха Ягоды, основателя ГУЛАГа, который какое-то время руководил Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) при Сталине", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Оппозиционера Алексея Навального, с темными кругами под глазами после ночи, проведенной в отделении полиции, немедленно доставили в камеру тюрьмы "Матросская тишина" в Москве. Известно, что тюрьма находится в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), - указывает автор статьи. "Предполагаю, что в спецблок на 5-6м этаже под контроль ФСБшников. Именно ФСБ пыталось отравить Навального", - написал в понедельник в Twitter его близкий соратник Иван Жданов, директор "Фонда борьбы с коррупцией".

"(...) 30-дневное наказание может стать прелюдией к более суровым приговорам. Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить 3,5-летний условный срок на реальный", - говорится в статье.

"(...) В Кремле был день тишины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в порядке исключения отменил традиционный брифинг для журналистов, - пишет Le Temps. - Накануне, после ареста Алексея Навального в аэропорту Шереметьево, он симулировал удивление, сказав репортеру: "Его в Германии задержали? Я не в курсе". По мнению Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального, это "пример выдающейся трусости".

"(...) Решив броситься в пасть к волку, лидер российской оппозиции пытается продемонстрировать, что страх переметнулся в другой лагерь. Означает ли решимость Кремля уничтожить Алексея Навального то, что Кремль чувствует себя в опасности? - задумывается журналист. - Нет, как утверждает Анна Колин-Лебедева, специалист по постсоветским обществам, преподаватель политологии Парижского университета в Нантере. "Чего он может бояться, так это волны поддержки в России. Однако эта поддержка остается скромной. Месседж, отправленный вчера его арестом, предназначен для международного сообщества. Необходимо продемонстрировать безразличие России к международному давлению. Безразличие теперь закреплено в Конституции, которая подтверждает превосходство внутреннего права над международными стандартами. Нет никаких признаков того, что сегодня это вызовет значительную волну протестов внутри страны. Речь идет о долгосрочной динамике".

"Другой эксперт по России Марк Галеотти, наоборот, отмечает, что попытка отравления произошла тогда, когда Навальный и его сторонники активно популяризировали "умное голосование" в России накануне парламентских выборов, которые состоятся осенью", - передает издание.

По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, в Кремле больше всего боялись торжествующего образа оппозиционера. "Триумфальное возвращение Навального, толпы сторонников - эта картинка как раз слишком близко напоминает Ленина в апреле 1917 года. Картинка триумфального возвращения опасна для Кремля ощущением успеха, опасна тем, что колеблющиеся на самом деле обычно стараются присоединиться к лагерю наиболее вероятного победителя. Большая часть избирателей на самом деле не очень идеологизирована. Долгое время, когда Путин был триумфатором, большая часть людей присоединялась к нему в значительной степени не потому, что они разделяли его идеологию, - они тянулись к нему как к победителю. (...) А тут еще Навальный такой разоблачитель, триумфатор, посрамил отравителей, это очень важно. Выжил вопреки всему. И вот он возвращается - и толпы сторонников. Эта картинка опаснее всего остального".