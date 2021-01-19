Восемь австрийских и один узбекский: почему у Яна Марсалека было так много загранпаспортов?

"Исчезнувший в июне 2020 года бывший руководитель Wirecard Ян Марсалек имел в общей сложности восемь различных австрийских загранпаспортов, а также дипломатический паспорт, выданный режимом Узбекистана. Об этом свидетельствуют конфиденциальные документы Ведомства по охране конституции", - сообщает немецкий журнал Stern.

"От Интерпола до Федерального управления уголовной полиции Германии - Яна Марсалека разыскивают полицейские ведомства всего мира. 40-летний австриец был одним из руководителей обанкротившегося поставщика финансовых услуг Wirecard и считается возможным главарем банды, которая присвоила там несколько миллионов евро. 19 июня он исчез. Предполагается, что он находится где-то в России", - напоминают журналисты Ханс-Мартин Тиллак и Томас Штайнманн.

"Согласно конфиденциальным документам германских органов государственной безопасности, которые удалось изучить Stern и журналу Capital, Марсалек обладал ни много ни мало восемью различными загранпаспортами Австрии - наряду с удостоверением личности альпийской республики. Об этом Федеральное ведомство по охране конституции написало генеральной прокуратуре ФРГ в Карлсруэ 2 сентября 2020 года. Ранее в СМИ речь шла о шести австрийских паспортах", - отмечает издание.

"Кроме того, партнерская служба сообщила Ведомству по охране конституции регистрационный номер "паспорта островного государства Гренада" в Карибском море. Другой приписываемый Марсалеку номер дипломатического паспорта федеральное ведомство расценивает как возможный документ, удостоверяющий личность, выданный режимом Узбекистана", - говорится в статье.

"То, что Марсалек поддерживает отношения с Узбекистаном, показывают и данные о перелетах. Как следует из данных, проанализированных Ведомством по охране конституции, 27 февраля 2018 года Марсалек вылетел из турецкого Стамбула в столицу Узбекистана Ташкент, а через два дня - 1 марта 2018 года - вернулся в Стамбул. Согласно анализу данных о перелетах, проведенному Ведомством по охране конституции, при своих относительно частых визитах в Россию Марсалек, по-видимому, въезжал в страну "по семи различным загранпаспортам и одному дипломатическому паспорту".

"Согласно документам, летом 2020 года генеральная прокуратура занималась расследованием подозрения в том, что Марсалек, "возможно, осуществлял разведывательную деятельность" в пользу российской спецслужбы. Источником этого подозрения и целого ряда данных, взятых, очевидно, у российских ведомств, стал свидетель, называемый "Г.", который уже давал показания по делу о так называемом убийстве в Тиргартене. В нем идет речь о возможном заказном убийстве российским государством гражданина Грузии в августе 2019 года в парке Малый Тиргартен в Берлине".

"Некоторые обстоятельства говорят о том, что Г. - это журналист, проводивший расследование как о виновном по данному делу, так и о предполагаемом побеге Марсалека в Минск в Белоруссию в июне 2020 года".

"Направленный ему запрос пока остается без ответа. В одной из статей в июле 2020 года он уже высказывал подозрение в том, что Марсалек, возможно, работал на российскую спецслужбу. Косвенным доказательством этого, по-видимому, послужили собранные ФСБ данные местных пограничных служб о въезде в страну. В этих данных, с одной стороны, зафиксированы относительно частые визиты австрийца в Россию до сентября 2017 года. Однако ранним утром 15 сентября 2017 года погранслужбы сначала указали в базе данных "отказ" в выезде из страны. Однако вечером того же дня Марсалек все же смог покинуть страну на другом самолете. После этого в базе данных больше не фиксировались въезды Марсалека", - указывает Stern.

"Это наводит на мысль о том, не воспользовалась ли российская спецслужба этой возможностью и не завербовала ли Марсалека в сентябре 2017 года в качестве осведомителя. "В целом представляется, что после задержанного выезда в 2017 году история поездок Марсалека, связанная с Россией, изменилась, - говорится в анализе данных о поездках, который Федеральная разведывательная служба (BND) предоставила 11 сентября генеральному прокурору. - Это говорит о том, что Марсалек либо действительно больше не предпринимал поездок в Россию, либо с этого момента его поездки больше не фиксировались в базе данных погранслужб".

"Но, как и Ведомство по охране конституции, BND не смогла предоставить генеральному прокурору собственных сведений о возможной агентской деятельности Марсалека, - пишет издание. - "Работу Марсалека на российские спецслужбы нельзя исключать, но ввиду отсутствия собственных сведений спецслужб ее нельзя и подтвердить", - говорится в письме BND, копия которого также была направлена в ведомство канцлера в Берлине".

"Ведомство по охране конституции указало генеральной прокуратуре на то, что российские спецслужбы, вероятно, "как минимум тщательно следили" за деятельностью Марсалека: "Многие дальнейшие поездки и изложенные действия Марсалека в Ливии и Сирии не могла не зафиксировать военная спецслужба ГРУ". Причина: военные интересы России в этих двух странах".

(...)

"Для депутата партии СвДП Флориана Тонкара это дело показывает, что на вопросы должны ответить не только Федеральное управление финансового надзора Германии, министерство финансов и ведомство канцлера, но и германские спецслужбы: "Если подтвердится, что Ян Марсалек среди прочего ездил с несколькими паспортами в регионы ведения гражданской войны, при этом, по-видимому, поддерживая наилучшую связь с Россией и австрийской спецслужбой и одновременно руководя концерном, участвовавшем в фондовом индексе Dax, и об этом ничего не знала BND, то у нас, очевидно, большая проблема с безопасностью", - заявил финансовый эксперт СвДП", - передает Stern.