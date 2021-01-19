О жадности Трампов

"Прокуроры предполагают, что Дональд Трамп и его друзья обогатились на проведении торжественных мероприятий в честь инаугурации президента в 2017 году. Подозрение вызывают прежде всего очень большие счета его собственного отеля", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Организацией и планированием мероприятий в США занимается комитет по инаугурации, собирающий пожертвования и оплачивающий счета, поясняет журналист Торстен Денклер.

"В 2017 году, когда имя Дональда Трампа еще не было отягощено двумя импичментами и подозрением в попытке произвести переворот, спонсоры не скупились. 106,7 млн долларов было собрано для проведения торжественных мероприятий. Это в два раза больше, чем смогли собрать для своей инаугурации бывшие президенты Барак Обама и Джордж У. Буш", - отмечает автор статьи.

"Касса была хорошо наполнена. Настолько хорошо, что прокуратура Вашингтона предполагает, что семья Трампа глубоко и незаконно запустила руку в кассу, и это, как полагает генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин, можно доказать. В январе 2020 года он предъявил обвинение. Решение еще не вынесено, однако обнаруживается все больше новых подробностей", - пишет издание.

"В вашингтонском иске речь прежде всего идет о финансовых обязательствах перед отелем Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню, которая ведет от Белого дома к Конгрессу. Конечно, у него очень удобное расположение, и такой роскошный отель никогда не стоит дешево. Однако комитет и не побоялся арендовать бальный зал отеля за 175 тыс. долларов в день. И потратить на банкет еще 300 тыс. долларов", - говорится в статье.

"Еще 300 тыс. долларов комитет заплатил за прием в отеле Trump, устроенный в честь детей президента Иванки, Дональда-младшего и Эрика Трампов. То есть в отеле, головной организацией которого в настоящий момент руководят эти трое детей Трампа. С точки зрения обвинителей, предполагающих спекуляцию на повышении цен, отель Trump включил в счет комитета Трампа как минимум один лишний миллион долларов".

"В декабре Иванке Трамп пришлось под присягой давать показания в связи с обвинением в том, что отель установил для комитета завышенные цены. После своего допроса она написала в сообщении в Twitter, что расследование является "политически мотивированной демонстрацией мстительности и растратой налоговых средств". Отель, по ее словам, запросил лишь "обычную на рынке стоимость", - передает издание.

"Есть еще больше несостыковок, - продолжает Süddeutsche. - В 2018 году было обнародовано первое налоговое извещение комитета. В нем было несколько примечательных статей расходов. Так, 2,7 млн долларов были оплачены за "цифровые операции" фирме, принадлежавшей Бреду Парскейлу. Он возглавлял кампанию Трампа по переизбранию до тех пор, пока Трамп не лишил его этой должности из-за отсутствия результатов".

"26 млн долларов были направлены агентству по организации мероприятий, которым руководила Стефани Уинстон Волкофф. Кроме того, оно получило еще 1,62 млн долларов за неуточненные консультационные услуги. Тогда Уинстон Волкофф еще считалась хорошей подругой Мелании Трамп и после того, как она стала первой леди, работала на нее в Белом доме. Не обогатили ли таким образом верную подругу?", - задается вопросом издание.

"Прокурор Расин хочет добиться того, чтобы компания The Trump Organization в качестве компенсации выплатила некоммерческим организациям как минимум миллион долларов. Впрочем, состоится ли судебное разбирательство и, если да, то когда, пока неизвестно", - пишет Süddeutsche Zeitung.