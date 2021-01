19 января 2021 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на возвращение Алексея Навального в Россию: заклятый враг Путина Комментируя возвращение оппозиционного лидера Алексея Навального в Россию и его арест, редакция газеты The Times называет это "проявлением необыкновенной смелости". "(...) Органы российской государственной пропаганды на Западе, в частности англоязычные телеканалы RT и Sputnik, непрестанно изображают российского президента Владимира Путина как пользующегося широкой народной поддержкой, а Навального - как политически безызвестную фигуру. Однако неудавшаяся попытка покушения, о которой Кремль должен был, как минимум, знать заранее, учитывая вещество военного уровня, которое использовали нападавшие, говорит о другом, - утверждает газета в редакционной статье. - Путин контролирует суды, разведывательные службы и силы безопасности, однако он обеспокоен тем, что решительный борец с коррупцией может гальванизировать оппозицию ему на парламентских выборах в этом году. Поэтому он хочет убрать с пути этого самого могущественного из своих противников. Навальный олицетворяет героизм против беззаконной и кровавой автократии, и западные лидеры не должны смягчать свой месседж в его поддержку". Источник: The Times