Став иконой протеста, Навальный будет еще более опасным для Путина

"Россия грубо противодействует Алексею Навальному. За этим скрывается и страх Путина потерять авторитет. Однако происходящее может сделать Навального светилом протеста. Для Кремля это будет большей опасностью, чем все призывы Запада", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Вся жесткость государственных репрессий, которую сейчас переживает Навальный, лишь укрепляет образ оппозиционера. Она закрепляет его роль как главного врага Путина в России и во всем мире. "Берлинский пациент", "блогер", имя которого Владимир Путин не называет якобы из-за его маловажности, может стать всемирно известным политзаключенным - который и в самой России получит больше симпатий", - отмечает журналист Павел Локшин.

"Кремлю было бы проще спокойно подойти к делу Навального: чем меньше внимания, тем меньше возмущения. Они могли бы позволить Навальному беспрепятственно приехать в Россию, сделать ему маленький подарок, позволив сторонникам и друзьям Навального встретить его. А затем, пару недель спустя, когда интерес в России и во всем мире давно бы утих, Кремль мог бы инициировать против Навального новые судебные процессы. И так лишить его энергии в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму".

"Но этот сценарий потребовал бы филигранной работы политтехнологов и спин-докторов. И вместо того, чтобы делать ставку на хитрую тактику, которая так часто применялась в России, в случае с Навальным российское государство схватилось за лом, совершенно в духе советской тайной полиции", - указывает издание.

Ради якобы не имеющего значения блогера было приложено довольно много усилий, пишет издание, напоминая о перенаправлении самолета Навального в аэропорт "Шереметьево". А выездное заседание суда без предварительного уведомления "напоминает о самых мрачных советских временах".

"Впрочем, Кремль действует так по нескольким причинам, - полагает автор статьи. - С одной стороны, свою роль играет страх перед едва ли поддающимся контролю политическим деятелем, который мог бы собрать воедино растущее недовольство россиян в год проведения выборов. Это стало бы помехой для политической системы, где все выборы по обыкновению должны проходить так, как определит Кремль. К тому же речь идет о репутации Путина. Наконец, угрозами уголовного преследования Навального российское государство явно просигнализировало, что он не должен возвращаться. Но нарушитель спокойствия Навальный это все же сделал. Если бы оппозиционер остался на свободе, это продемонстрировало бы слабость Путина".

"Ко всему прочему Путин, кажется, не верит в то, что вероятное тюремное заключение Навального может активировать увеличение протестного потенциала среди российского населения. Ситуацию, как в Белоруссии, где люди на протяжении нескольких месяцев выходят на улицу, протестуя против правительства, в России едва ли стоит ожидать", - пишет Die Welt, отмечая, что в одном из опросов "Левада-Центра" 45% респондентов указали на отсутствие у них "особых чувств" в связи с отравлением Навального.

"Таким образом, оппозиционер далек от того, чтобы быть неоспоримым народным героем. С другой стороны, заключенные традиционно вызывают у россиян симпатию. Если Навальному действительно придется на несколько лет отправиться за решетку, это станет однозначным доказательством того, что Кремль считает его угрозой. Это в свою очередь вызвало бы доверие у скептиков среди российского населения", - говорится в статье.

Заявления Запада, пишет Локшин, пока остаются лишь жестами, а введения санкций потребовали только прибалтийские государства. "В деле Навального у Путина пока есть время на размышления. Однако без перспективы введения новых жестких санкций издержки ареста Навального, вероятно, останутся для Путина низкими", - заключает Die Welt.