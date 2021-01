19 января 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal WSJ: Арест Навального и Запад (...) "Владимир Путин и его соратники, безусловно, боятся Алексея Навального. Навальный приобрел последователей в стране, разоблачая коррупцию на высоком уровне, и это не первый случай, когда его арестовывают по сомнительным обвинениям (...)", - пишет в редакционной статье газета The Wall Street Journal. "Г-н Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительной атаке на его жизнь должны быть привлечены к ответственности", - написал в Twitter Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности. Некоторые европейские лидеры выступили с аналогичными заявлениями, и мы надеемся, что Байден также осуждает этот арест. Это стало бы сразу заметным контрастом с президентом Трампом, который не спешил критиковать Путина. Но риторики недостаточно", - утверждает газета. "Байден пообещал возродить трансатлантические отношения, но дать определение этому обещанию трудно. Одна из мер могла бы заключаться в том, чтобы убедить Германию, де-факто лидера Европы, выйти из проекта газопровода "Северный поток-2", идущего из России. Если это слишком сложно, как насчет того, чтобы Европейский Союз подписался на обширные совместные экономические санкции с США? - предлагает WSJ. - Арест Навального показывает, что Путин не боится риторических протестов Запада. Другое дело - причинить ему и его друзьям реальную экономическую боль". Источник: The Wall Street Journal