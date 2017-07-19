Русские испугались спиннера

Модная игрушка спиннер вот уже несколько месяцев приводит в восторг детей по всему миру, пишет Bild. России подобный ажиотаж не по душе: некоторые усматривают в новомодном фиджете теорию заговора.

"По всему миру дети увлеченно вертят спиннер, тренируя ловкость пальцев. У российских властей, тем не менее, закралось подозрение, что за безобидной игрушкой стоят темные силы", - замечает корреспондент. Как заявляют авторы сюжета на телеканале "Россия 24", спиннер якобы вводит своего обладателя в состояние, аналогичное "гипнозу", и "оказывает негативный эффект на психику", делая людей восприимчивыми ко всякого рода манипуляциям извне.

Эта мысль, говорится в статье, уже успела развиться в теорию заговора. Журналисты российского телеканала превратили "фиджет в оружие критиков режима", намекая на то, что неслучайно эта игрушка продавалась на митингах оппозиции.

И вот уже Роспотребнадзор заявляет о необходимости проверки, не наносит ли использование спиннера вред детскому здоровью. В соцсетях уже подшучивают над подобными заявлениями, сообщает корреспондент и цитирует стенд-ап комика Юрия Хованского, который через Twitter спросил, как власти собираются тестировать спиннер: "Неужели для этого тысяча детей должны вертеть спиннер тысячу часов?"