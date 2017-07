19 июля 2017 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Республиканский конгрессмен получил указания из Москвы и повез их в Вашингтон Российская команда, которая добилась встречи с Дональдом Трампом-младшим и Джаредом Кушнером в июне 2016 года в Trump Tower, также попыталась организовать показательный процесс на Капитолийском холме над Биллом Браудером, который упорно борется с Путиным, сообщает Нико Хайнс в издании The Daily Beast. Процесс, который должен был проходить в виде слушаний в Конгрессе, был назначен на середину июня членом Палаты представителей от Калифорнии, республиканцем Даной Рорабахером, давним союзником России, возглавляющим подкомитет по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, говорится в статье. "Во время слушаний Рорабахер планировал противостоять Браудеру при помощи полнометражного прокремлевского пропагандистского фильма с грубыми наскоками на последнего, а также двух свидетелей, связанных с российскими властями, включая адвоката Наталью Весельницкую", - пишет журналист. В конечном итоге слушание было отменено, когда вмешались высокопоставленные республиканцы, согласившиеся все же провести слушание по России на уровне Комитета по иностранным делам при участии симпатизирующего Москве свидетеля, как рассказали изданию многочисленные помощники в Конгрессе. Газета ознакомилась с электронной перепиской, которая показывает, что до слушаний, прошедших 14 июня, сотрудники Рорабахера получили прокремлевский инструктаж по поводу Браудера, некогда крупнейшего иностранного инвестора в России, и его аудитора Сергея Магнитского, от адвоката, который работал с Весельницкой. Хотя председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс запретил Рорабахеру демонстрировать российский пропагандистский фильм в Конгрессе, офис конгрессмена в Капитолии все же активно продвигал показ и он прошел в Музее журналистики и новостей - Newseum - в Вашингтоне 13 июня 2016 года. Автор сообщает, что офис Рорабахера получил этот фильм от офиса Генерального прокурора в Москве. Издание ознакомилось с копией документа, который был передан Рорабахеру и его сотруднику Полу Берендсу в апреле 2016 года в Москве с пометкой "конфиденциально". "Он излагает альтернативную реальность, в которой США - и весь остальной мир - были обмануты фейковым скандалом вокруг 230 млн долларов (имеется в виду расследование Магнитского о хищении бюджетных средств. - Прим. ред.), который привел к наложению санкций на 44 россиян, связанных с убийством, коррупцией и заметанием следов", - говорится в статье. Документ был передан Рорабахеру чиновником из Генпрокуратуры РФ вместе со средствами для просмотра российского пропагандистского фильма. В документе, в частности, говорилось, что слушание подкомитета по поводу пересмотра санкций, наложенных на Россию, было бы оценено Москвой, передает автор. Там не уточнялось, что США получат взамен, но была обещана помощь по сглаживанию "ключевых спорных вопросов и расхождений с США", говорится в статье. "Когда Рорабахер вернулся в США, он отложил принятие так называемого "Глобального акта Магнитского", задержав его в Комитете и внеся поправку, предлагающую убрать имя Магнитского из названия, ссылаясь на ряд заявлений из документа, - говорится в статье. - Затем Рорабахер и Берендс при помощи Рината Ахметшина, ветерана советской армии и лоббиста, который также присутствовал на встрече в Trump Tower 9 июня, организовали вместе мероприятие в подкомитете при участии свидетелей, включавших Весельницкую и Некрасова, режиссера фильма [о Браудере и Магнитском]". Возвращаясь к путешествии Рорабахера в Москву весной 2016 года в составе делегации Конгресса, автор рассказывает, что после того, как делегация встретилась в Думе с Константином Косачевым, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Рорабахера и Берендса попросили задержаться. "Когда другие члены делегации покинули комнату, Виктор Грин, высокопоставленный заместитель [Юрия] Чайки в офисе Генерального прокурора и один из 44 россиян, подвергшихся запрету на въезд и заморозке активов в рамках санкций США, появился с документом, излагающим российскую позицию по санкциям, - говорится в статье. - Рорабахеру и Берендсу также предоставили доступ к фильму, осуждающему Магнитского". "Чтобы предложенное Рорабахером слушание было успешным, те, кто скептически относился к Магнитскому, нуждались в возможности напрямую бросить вызов Браудеру, - продолжает журналист. - И 27 мая 2016 года Берендс послал электронное письмо Браудеру, позвав его выступать в качестве свидетеля". Двумя неделями ранее Берендс был проинформирован о свидетельствах, собранных российскими властями с целью очернить репутацию Браудера, сообщает Хайнс, ссылаясь на электронное письмо, с которым он ознакомился. Это письмо было написано Марком Симротом, юристом, который в то время работал, как и Весельницкая, в компании Prevezon. Prevezon предстал перед нью-йоркским судом по делу об отмывании денег, в рамках которого российский владелец компании обвинялся в получении выгоды от мошенничества, раскрытого Магнитским", - уточняет журналист. Письмо Симрота ссылается на телефонный разговор, состоявшийся накануне, и содержит свидетельства и судебные документы, чтобы подкрепить историю Кремля о том, что это Браудер нарушал финансовое законодательство в России. Когда 14 июня состоялось слушание в Комитете по иностранным делам Палаты представителей под председательством Эда Ройса, один из членов комитета, конгрессмен-республиканец Джерри Коннолли, пришел в ужас от череды кремлевских фраз, пересказанных Рорабахером и его другом Джеком Мэтлоком, бывшим послом США в СССР, который выступал в качестве свидетеля, сообщает в завершение автор. Источник: The Daily Beast