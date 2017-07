19 июля 2017 г. Спенсер Акерман | The Daily Beast Стал известен все еще секретный план, посредством которого Трамп намерен "сокрушить" ИГИЛ* "Наконец-то у Дональда Трампа есть план борьбы с "Исламским государством"*. Точнее, в некотором роде. Судя по тексту документа и отзывам тех, кто был с ним ознакомлен, в этом плане много напыщенной риторики и мало существенной стратегии разгрома джихадистской группировки", - пишет журналист The Daily Beast Спенсер Акерман. "Незасекреченные части этого документа по стратегии (он остается засекреченным) были зачитаны журналистам The Daily Beast во вторник. Как пишет в The Daily Beast Ким Дозьер, эта стратегия настолько напоминает подход Барака Обамы, что она воспроизводит слабые места Обамы наряду с его сильными сторонами - в первую очередь, подход к сирийской гражданской войне как к отдельному геополитическому событию, а не одному из ключевых "моторов" джихадистского насилия", - говорится в статье. Акерман напоминает: 28 января Трамп приказал разработать стратегию борьбы с ИГИЛ*, а 26 июня Пентагон прислал ее в Конгресс США. По словам автора, в стратегии сохраняется общая установка на действия руками местных союзников, которую избрала администрация Обамы. В документе изложены более скромные цели, чем можно было бы подумать по риторике в его начале или по февральской клятве Трампа "разрушить и уничтожить ИГИЛ*", говорится в статье. "Помимо защиты "отечества" США и американцев от атак ИГИЛ*, перечислены такие цели, как "разгромить центр ИГИЛ* в Ираке и Сирии" (это отголосок того, как Обама в своей контртеррористической политике в 2009 году концентрировался на "центре" "Аль-Каиды"* в регионе на афгано-пакистанской границе"), "привести в упадок его ответвления в глобальном масштабе"; "разорвать на части его сети" и "нейтрализовать его версию событий", - передает издание. "Стратегия как таковая преимущественно касается присутствия ИГИЛ* в Сирии - организациям, аффилированным с ИГИЛ* в Ливии, Афганистане и других подобных местах, посвящены лишь какие-то добавочные рассуждения. И это вопреки тому, что силы США борются с террористической группировкой на этих широко разбросанных театрах боевых действий", - отмечает Акерман. "Я не вижу никаких значимых отличий от стратегии администрации Обамы, в том числе от ее недочета - отказа касаться общих условий в Сирии, которые позволили ИГИЛ* окрепнуть и позволят сходное укрепление в будущем", - сказал неназванный источник, которого автор именует "осведомленный сотрудник аппарата Конгресса". В документе содержится лишенная конкретики концепция: говорится, что в Сирии после разгрома ИГИЛ* США будут "работать с местными институтами управления и независимыми организациями гражданского общества", сообщает издание. "Я все еще обеспокоен тем, что у администрации нет конкретного плана на постконфликтный период в Ираке и четкого плана продвижения вперед в Сирии, за исключением того, что надо просто разгромить ИГИЛ*", - сказал в интервью изданию член Палаты представителей, демократ Сет Маултон. "Задействование гражданского общества - я даже не знаю, что это значит в контексте Сирии", - заметил эксперт Шон Макфейт (Atlantic Council). По его мнению, об элементах этой стратегии типа сотрудничества с местными партнерами американцы говорят последние 15 лет. "Проблема в том, что партнеры - это независимые акторы, причем они ненадежны. Не уверен, что эта "новая" стратегия позволит добиться чего-то нового", - заявил он. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Daily Beast