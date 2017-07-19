Иранский разворот Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп снова нарушил предвыборное обещание: на сей раз он решил сохранить соглашение по иранской ядерной программе (ИЯП), сообщает австрийская газета Die Presse. В понедельник сотрудники американского правительства объяснили это тем, что Тегеран "соблюдает договор".

Оставляя в силе договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, Трамп фактически осуществляет разворот на 180 градусов, ведь до избрания он обещал разорвать эту "самую плохую сделку, которую когда-либо заключали", говорится в статье. Ядерное соглашение с Ираном, пишет корреспондент, является одним из важнейших внешнеполитических успехов Обамы. Оно предписывает Тегерану существенное сокращение обогащения урана и усиленный международный контроль за соблюдением с целью недопущения создания атомной бомбы. Взамен Иран получает снятие санкций, введенных за его ядерную программу.

Тем не менее, Иран, как заявил один из представителей правительства США, "продолжает оставаться одной из самых опасных угроз интересам США и стабильности в регионе". В итоге американский министр финансов Стивен Мнучин ввел целый ряд новых санкций, связанных с "деятельностью по наращиванию вооружений" и "поддержкой терроризма", которые коснулись 18 организаций и физических лиц, имеющих отношение к иранской ракетной программе или иранской Революционной гвардии, сообщает автор.

В частности, правительство Трампа видит в Тегеране "один из главных источников нестабильности на Ближнем Востоке", критикуя его поддержку сирийского лидера Башара Асада, поддержку ливанской "Хизбаллы" и радикальной палестинской организации "Хамас". Во время визита в Саудовскую Аравию в мае Трамп призывал к международной изоляции Ирана, говорится в статье.

Между тем в эту пятницу в Вене состоится встреча пяти государств, обладающих правом вето в ООН (Китай, Россия, Франция, Великобритания и США), на которой они обсудят реализацию соглашения по ИЯП, добавляет Die Presse.