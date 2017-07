19 июля 2017 г. Эд Крукс | Financial Times Нефтяники предостерегают США от новых санкций против России Представители американской нефтяной промышленности предупреждают, что новые санкции США против России, одобренные Сенатом, могут иметь "непреднамеренные последствия", в частности нанести удар по американским рабочим местам и нефтегазовым проектам по всему миру, пишет Financial Times. Законопроект, который был принят подавляющим большинством голосов в прошлом месяце в Сенате и теперь находится в Палате представителей, запрещает американским частным лицам и компаниям предоставлять товары, услуги и технологии для глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, в которых задействованы российские компании, напоминает корреспондент Эд Крукс. "Но руководители нефтяных компаний и представители отрасли предупреждают, что предложенные правила заходят настолько далеко, что могут нанести вред конкурентоспособности американских компаний и потенциально затруднить добычу нефти и газа во многих странах, отличных от России", - отмечает автор статьи. Лесли Бейер, президент американской Ассоциации поставщиков нефтяного оборудования и услуг, в понедельник написал лидеру республиканского большинства в Палате представителей Кевину Маккарти предупреждение, что предложенная "резкая эскалация" санкций может нанести ущерб американским компаниям на мировых рынках, вызвав "потерю рабочих мест и спад экономики в американских сообществах". Джек Джерард, президент Американского института нефти, сказал в понедельник, что он поддерживает применение санкций и не считает, что республиканцы и демократы в Сенате намеревались нанести вред американским компаниям. Он призвал Палату представителей "внести критические изменения, чтобы избежать этих непреднамеренных последствий". При участии Генри Фоя Источник: Financial Times