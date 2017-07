19 июля 2017 г. Кортни Уивер | Financial Times Бывший разведчик, проливающий свет на сагу вокруг Трампа и России "Что пошло не так с новым сезоном "Американцев"? - пишет корреспондент Financial Times Кортни Уивер. - Нет, я говорю не о получившем признание критиков американском телесериале. Я имею в виду другой шпионский триллер, разыгрывающийся на реке Потомак: семейную драму со слишком готовым помочь сыном, его другом, азербайджанской поп-звездой, провинциальным российским юристом и экстравагантным британским публицистом". Журналистка сообщает: "Я встретилась с Питером Эрнестом, ветераном ЦРУ с 36-летним стажем, проведшим лучшие годы, выполняя тайные операции по заданию ЦРУ. Выйдя в отставку, бывший разведчик стал исполнительным директором Международного музея шпионажа в Вашингтоне. Эрнест отметил, что посланное Дональду Трампу-младшему электронное письмо содержало типичную "приманку" - в данном случае это было обещание предоставить компромат на Хиллари Клинтон". Что касается моей жалобы на то, что ловушка кажется слишком любительской, он быстро развеял все иллюзии: "Они не снуют вокруг в плащах и широкополых шляпах". По словам Эрнеста, тщательно проведенная кампания влияния может быть больше похожа на лоббирование и сбор средств, чем на то, что мы обычно считаем шпионажем, передает Уивер. Эрнест и сам оказался в непосредственной близости от этой драмы. "Актер Роберт Де Ниро (невероятно!) является одновременно членом совета почетных директоров Музея шпионажа и деловым партнером сподвижников Трампа Араса и Эмина Агаларовых, которые управляют московскими ресторанами принадлежащей Де Ниро сети суши-ресторанов Nobu", - пишет автор. По словам Эрнеста, он еще должен проконсультироваться с Де Ниро по последнему повороту событий, но в то же время с нетерпением ждет продолжения истории. Кто знает, заметил он, может быть, когда-нибудь вся эта сага будет представлена на выставке в музее. Источник: Financial Times