Кто-то мечтает упразднить Украину

Сепаратисты ДНР заявили о создании новой страны - Малороссии, что означает "Маленькая Россия", - на территории всей Украины. Даже если Кремль не давал отмашки делать подобные заявления, он может воспользоваться ими для повышения давления на Киев и Запад, считает Die Welt. Теперь "обсуждавшиеся в Киеве инициативы по отмене блокады и завершению АТО точно будут свернуты", сожалеет Handelsblatt.

Пророссийские сепаратисты, провозгласив Малороссию, сильно удивили даже своих союзников, пишет обозреватель Handelsblatt Андре Баллен, имея в виду заявление донецкого лидера Александра Захарченко.

Россия и правительство Германии раскритиковали этот шаг как нарушение Минских договоренностей, и даже сепаратисты-союзники из Луганска отклонили этот проект.

Идея собственного государства на востоке Украине не нова: часть Донбасса находится под контролем пророссийских повстанцев с апреля 2014 года, и сначала они хотели провозгласить государство Новороссия на обширных территориях востока и юга Украины, говорится в статье. Также несколько раз повстанцы называли своей главной целью присоединение к России по примеру аннексированного в 2014 году Крыма. Однако каждый раз Кремль отказывал им.

В ходе второй попытки Захарченко назвал столицей новой страны Донецк, а Киеву отвел статус исторического и культурного центра. По мнению Захарченко, сближение с Востоком должно произойти через реинтеграцию в СНГ и вхождение в ЕАЭС. Касательно Запада Захарченко интересует полученный Киевом безвизовый режим с Евросоюзом, передает Баллен.

Напряженность в регионе после слов Захарченко в любом случае возрастет, прогнозирует журналист. Теперь "обсуждавшиеся в Киеве инициативы по отмене блокады и завершению так называемой АТО точно будут свернуты". Глава украинского МИДа Павел Климкин обвинил Москву в попытке разыграть "абхазский сценарий".

Еле слышимая критика донеслась даже из Москвы: председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что "по-человечески" он понимает Захарченко, но политически поддерживать планы по Малороссии не может, поскольку они противоречат Минским соглашениям, передает автор статьи.

Сепаратисты на Восточной Украине заявили во вторник о создании новой страны - Малороссии, охватывающей всю Украину, пишет журналист Адам Тейлор во внешнеполитическом блоге The Washington Post.

"Мы предлагаем жителям Украины мирный выход из тяжелой сложившейся ситуации, без войны, - заявил журналистам Александр Захарченко, лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики. - Это наше последнее предложение не только украинцам, но и всем странам, которые поддержали гражданскую войну в Донбассе".

Что примечательно, отмечает Тейлор, и Россия, и другие сепаратистские движения на Восточной Украине отмежевались от этой инициативы, причем самопровозглашенная ЛНР заявила, что ее заранее не уведомили о провозглашении и что обсуждение этого проекта "несвоевременно".

Когда напряженность между Киевом и поддерживаемыми Россией повстанцами обострилась в 2014 году, сепаратисты заговорили о концепции Новороссии, напоминает Тейлор. "Это название относилось к территории современной Восточной Украины - земель, отвоеванных у Османской империи Российской империей в конце XVIII века", - уточняет он.

Однако Малороссия отличается от Новороссии. Это слово, как считается, восходит к средневековому периоду, но оно вошло в повсеместное употребление в эпоху Российской империи в XIX веке: тогда оно использовалось для описания территории современной Украины. Этот термин давно считается архаическим на Украине, некоторые националисты используют его пренебрежительно, иногда он применяется как оскорбительное название русифицированных украинцев на востоке страны, говорится в статье.

Александр Захарченко, "лидер удерживаемого повстанцами сепаратистского региона на Восточной Украине", как характеризует его Financial Times, "объявил о планах упразднить эту страну и заменить ее новым государством Малороссия. Журналисты считают, что "это очередной удар по застопорившимся мирным переговорам, призванным положить конец конфликту".

Киев отмел заявление Захарченко, главы самопровозглашенной ДНР, сочтя его политической провокацией. Украинские и российские официальные лица предостерегли, что это предложение нарушает условия Минских договоренностей. Издание напоминает, что в среду представители Украины, России и сепаратистов должны встретиться в Минске.

"Вмешательство Захарченко - удар по возобновленным усилиям США, которые стараются понудить стороны к заключению прочного мирного соглашения", - пишут авторы, напоминая, что на прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон посетил Киев.

Создание Малороссии на Востоке Украины может быть использовано Кремлем для дальнейшего шантажа Киева и Запада, а также может служить отвлекающим маневром, считает обозреватель Die Welt Рихард Херцингер.

Москва, поясняет он, хочет вынудить Украину признать "автономный статус" Донецка и Луганска, "не выводя оттуда российских военных, не разоружая "сепаратистские" банды и не возвращая контроль над границей с Россией украинским властям".

Москва официально придерживается Минских договоренностей, однако не собирается выполнять свои обязательства и продолжает поддерживать своих ставленников, выстраивающих на Донбассе параллельные псевдогосударственные структуры, говорится в статье. В регионе "процветает террористический беспредел, запрещены партии, и, по словам основателей Малороссии, так должно остаться и впредь".

Для России главное - дестабилизировать Украину и помешать ей двигаться в направлении демократической Европы. "Неслучайно провозглашение псевдогосударства совпало с годовщиной крушения пассажирского лайнера над территорией, подконтрольной сепаратистам", - считает автор статьи. "Существуют неопровержимые доказательства того, что самолет был сбит ракетой российского производства, однако Путин вину отрицает. Малороссия может быть в этой связи отличным отвлекающим маневром".

"Власти самопровозглашенной ДНР объявили о создании нового государства Малороссия. Что это, фантазии или проект? Попытаемся расшифровать", - пишет корреспондент швейцарской Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

Вчера "вождь" ДНР Александр Захарченко прервал медийную передышку, объявив о создании нового федеративного государства Малороссия: старой и в то же время новой страны, призванной заменить Украину, говорится в статье.

"Украинское государство показало свое бессилие и неспособность обеспечить своим жителям мирное и процветающее настоящее и будущее, - заявил вождь пророссийской войны, которого сопровождал знаменитый и скандальный русский национал-большевистский писатель Захар Прилепин. - Мы призываем провозгласить и восстановить государство Малороссия вместо бывшей Украины, страны, виновной в военных преступлениях, массовом терроре и геноциде".

В 1654 году казацко-гетманское государство, старинная матрица современной Украины, заключило Переяславский договор - о воссоединении Малороссии с Россией. "До XIX века название Малороссия использовалось для обозначения украинских земель, примерно так, как термин Нижняя Германия использовался для обозначения нынешних Нидерландов", - поясняет Андреас Умланд, немецкий политолог, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Концепция Малороссии снова появилась несколько лет назад в речи российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который выразил идею о том, что обозначенные таким словом земли, а значит большая часть Украины, принадлежали России", - указывает Умланд. По мнению эксперта, объявление об этом "новом государстве" может означать изменение стратегии Кремля в сторону расширения сепаратистского процесса на Украине, передает корреспондент.

Возможно, речь идет о внезапной прихоти руководителей непризнанных республик Донецка и Луганска наделать шуму, поскольку, на удивление, российские СМИ (видимо, застигнутые врасплох) в первые минуты не подхватили инициативу о признании "малой России" великой Екатерины, замечает автор.

Столицей нового государства заявлен Донецк, в то время как за Киевом сохранится статус лишь "историко-культурного города", по словам Захарченко. Пророссийские сепаратисты выступают за государство, в котором "деятельность всех политических партий будет упразднена". Зато, само собой разумеется, они не хотят отказываться от свободы безвизовых поездок по Европе, недавно обретенной Украиной, передает Сиохан.

Президент Петр Порошенко, находящийся с визитом в Тбилиси, отреагировал следующим образом: "Захарченко не политик, а марионетка, передающая послания Кремля".

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