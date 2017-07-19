Отстраняя главу Генштаба, Эммануэль Макрон сажает французскую армию под строгий арест

Сенсационная отставка генерала Пьера де Вилье, главы Генштаба Вооруженных сил Франции, стала достоянием общественности в среду, по завершении дискуссий по бюджету. Она подтверждает, что новый президент не позволит кому бы то ни было чинить ему препятствия, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

Возможны две интерпретации объявленной в среду утром сенсации, считает автор. Первая - бюджетный армрестлинг. Можно порассуждать об отказе этого командира, заботящегося о нуждах своих войск в новых вооружениях, согласиться с требованием сократить военные расходы на 850 млн евро в этом году. Вторая - личное противостояние между двумя людьми со схожим агрессивным складом характера. С одной стороны, самый молодой президент Французской республики, решившийся нарушить стандарты поведения; с другой - его глава Генштаба, офицер бронетанковых войск, убежденный в том, что в период международной напряженности военные расходы должны наращиваться, говорится в статье.

Две интерпретации для констатации одного факта: всякий, кто встанет поперек дороги реформ и усилий, требуемых Макроном, сильно рискует. "Я ваш руководитель. Я сдержу свои обещания", - торжественно напомнил он командующим армией 13 июля вечером, сразу после встречи с президентом Дональдом Трампом, отмечает журналист.

Затевая финансовый кризис с военными, Макрон, несомненно, стремится достичь трех целей. Прежде всего, доказать свою бюджетную кредитоспособность по отношению к европейским партнерам - на следующий день после исключительно положительного заключения Международного валютного фонда по проектам его реформ он ловко заигрывает с Германией, от которой надеется в ответ получить финансовый вклад на внешнем театре военных действий, которые ведет Франция в Сахеле, полагает Верли.

Вторая задача: использовать армию в качестве рычага силы. Быть руководителем - означает сначала это доказать. Что и произошло посредством резкой отставки генерала, который за пятилетний срок Олланда вместе со своим напарником министром обороны Жан-Ивом Ле Дрианом сумел уберечь военное ведомство, продолжает автор.

Наконец, третья цель: официально зафиксировать "революцию" Макрона, а именно, возвращение сильной президентской власти, пишет Верли.

Былая эпоха кончилась. Сегодня Ле Дриан отправлен в почетное изгнание в МИД, говорится в статье. Бюджет, вооружение, оперативное принятие решений - все теперь исходит из Елисейского дворца, а министр обороны Флоранс Парли - лишь исполнительница бюджетных решений.

Французские военные утомлены операцией "Сантинель" по охране порядка (к которой они привлечены в связи с террористической угрозой. - Прим. ред.). 10 тыс. солдат постоянно несут патрульную службу на улицах больших городов. Генштаб также опасается предполагаемой всеобщей воинской повинности сроком на один месяц, обещанной во время президентской кампании. Если Макрон освободит военных от этих функций, их обеспокоенность наверняка снизится, отмечает журналист.

"Теперь этому первому французскому президенту, не проходившему военной службы и не имеющему никакого военного опыта, остается продемонстрировать, что у него есть продуманная программа обороны Франции в различных сферах, таких как сдерживание, боевые действия, кибербезопасность, - на предстоящий пятилетний срок мандата. И далее", - говорится в статье.