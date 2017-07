19 июля 2017 г. Шэрон Лафраньер и Адам Голдмен | The New York Times Список гостей на встрече Дональда Трампа-младшего с русскими расширяется снова Как сообщают журналисты The New York Times Шэрон Лафраньер и Адам Голдмен, 17 лет назад расследователи Конгресса, изучавшие вопрос легализации доходов, наткнулись на информацию о сомнительном финансисте советского происхождения, который предлагал особые услуги российским клиентам. Они обнаружили, что он открыл 2 тыс. компаний в Делавэре и более сотни банковских счетов для российских клиентов, которые перевели через них за границу сотни миллионов долларов. Во вторник выяснилось, что этот человек, Ираклий Кавеладзе, был восьмым участником встречи в июне 2016 года, на которой Дональд Трамп-младший и другие представители предвыборного штаба Трампа надеялись получить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, говорится в статье. Адвокат Кавеладзе, Скотт Балбер, сообщил, что он был там от лица известной российской семьи, организовавшей встречу. Сам адвокат представляет не только Кавеладзе, но и семью Агаларовых. Кавеладзе, который работает финансовым представителем в США компании Араза Агаларова Crocus Group, занимающейся недвижимостью, был на встрече "лишь для того, чтобы убедиться, что она произошла, и послужить переводчиком в случае необходимости", сообщил Балбер. По его словам, Агаларов организовал встречу, оказывая любезность российскому юристу Наталье Весельницкой, которая работала с Агаларовым на сделках с недвижимостью и тоже была на встрече. У Кавеладзе интересное прошлое, отмечают авторы статьи. Он родился в Грузии, окончил московскую Финансовую академию в 1989 году. По словам адвоката, двумя годами позже он переехал в США, получив впоследствии американское гражданство. Его деятельность заинтересовала Счетную палату США в 2000 году. По словам расследователей, только в Citibank он открыл 136 американских счетов для российских клиентов, которые перевели через них свыше 560 млн долларов. Однако, по словам Балбера, Кавеладзе никогда не вменялись в вину никакие правонарушения - он предоставлял легитимные финансовые услуги. Представители Роберта Мюллера, спецпрокурора, который занимается расследованием вопроса о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, уже связались с Кавеладзе, чтобы он дал показания. По словам лица, знакомого с ходом расследования, они хотят поговорить и с другими участниками встречи. По утверждению Балбера, Кавеладзе готов сотрудничать со следствием. При участии Кеннета Вогела и Китти Беннетт Источник: The New York Times